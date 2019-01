Spotify'da Artık Şarkılar ve Sanatçılar Engellenebilecek

Müzik kütüphanesindeki 40 milyon şarkı ile birden fazla platformda hizmet veren Spotify, kullanıcıların sürekli dile getirdiği sanatçı engelleme ve şarkı engelleme özelliklerini İOS'da test ettiğini duyurdu.

İlerleyen zamanda tüm platformlara gelmesi beklenen bu yeni özellik sayesinde beğenmediğiniz şarkıları ya da sanatçıları engelleyerek, bu şarkı veya sanatçıların herhangi bir şekilde tekrar karşınıza çıkmasını engelleyebileceksiniz.

Twitter üzerinden kullanıcıların sürekli konuştuğu bu konu son zamanlarda bir hayli gündemde. Yeni özelliği gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyememekteler.

Sonunda Spotify artık bize rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz çünkü müziği her yerde sürekli dinlemekteyiz. Gerek toplu taşımada gerek yolda yürürken, artık bir sanatçıya engel attığınızda sanatçının tüm şarkıları sizde kesinlikle gözükmeyecek. Sanatçı başka birisi ile düet yapsa bile çalma listenizde, haftalık keşfinizde bulunmayacak.

omfg u can now block artists on Spotify meaning they won’t show up in playlists etc. wig. pic.twitter.com/67z293aJ4p