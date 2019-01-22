Spotify'da Artık Şarkılar ve Sanatçılar Engellenebilecek

Müzik kütüphanesindeki 40 milyon şarkı ile birden fazla platformda hizmet veren Spotify, kullanıcıların sürekli dile getirdiği sanatçı engelleme ve şarkı engelleme özelliklerini İOS'da test ettiğini duyurdu.

İlerleyen zamanda tüm platformlara gelmesi beklenen bu yeni özellik sayesinde beğenmediğiniz şarkıları ya da sanatçıları engelleyerek, bu şarkı veya sanatçıların herhangi bir şekilde tekrar karşınıza çıkmasını engelleyebileceksiniz.

Twitter üzerinden kullanıcıların sürekli konuştuğu bu konu son zamanlarda bir hayli gündemde. Yeni özelliği gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyememekteler.

Sonunda Spotify artık bize rahat bir nefes aldırdı diyebiliriz çünkü müziği her yerde sürekli dinlemekteyiz. Gerek toplu taşımada gerek yolda yürürken, artık bir sanatçıya engel attığınızda sanatçının tüm şarkıları sizde kesinlikle gözükmeyecek. Sanatçı başka birisi ile düet yapsa bile çalma listenizde, haftalık keşfinizde bulunmayacak.

omfg u can now block artists on Spotify meaning they won’t show up in playlists etc. wig. pic.twitter.com/67z293aJ4p — 🤠 (@idgafosjess) 21 Ocak 2019

Spotify Sanatçı Engelleme Nasıl Yapılır?

Gayet basit olan bu engelleme işleminin şu an beta sürecinde olduğu ve sadece IOS'da test edildiği söylenmekte ancak Kanada’da ücretsiz bir Spotify hesabı kullanarak test eden yabancı bir vatandaş, hem Android hem de iOS’ta sanatçıyı ve şarkıyı engelleyebildiğini söyledi.

Ülkemizde de bizler az önce Android'de test ettiğimizde sanatçının sağ üst köşesinde bulunan 3 noktadan "bunu çalma" yazan yere dokunduğunuzda "tamam, bunu artık çalmayacağız" şeklinde bir mesaj ile engelleme işlemini yapabildiğimizi gözlemledik.

Spotify, bu özelliği kullanıma sunacağı zamanı net olarak açıklamadı. Özellik h em iOS hem de Android için önümüzdeki birkaç hafta içinde gelebilir, belki de gelmiştir. Hesabınızı kontrol etmeyi unutmayın!

Yeni gelen şarkı ve sanatçı engelleme özelliğini nasıl buldunuz? Siz de bu özelliği kullanabiliyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!