Spotify'da Çalma Listelerine Podcast Eklenebilecek

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify'a yepyeni bir özellik geldi. Son dönemde zam haberleri ile dikkat çeken uygulama, şimdilerde çalma listelerine podcast ekleme özelliği ile gündemde.

30 Eylül olarak belirlenen Uluslararası Podcast Günü nedeniyle Spotify, 21 Days’ten The Clearing’e, Horoscopes Today’den The Daily’e kadar platformdaki yüz binlerce podcast’i kutlarken yepyeni bir özelliğini de kullanıma açtı.

Bu yeni özellik ile beraber Spotify kullanıcıları, çalma listelerine podcast ekleyebilecek. Artık sizi motive eden podcast ve şarkıları aynı çalma listesinde saklayabileceksiniz.

Yeni özellik tüm Spotify kullanıcılarının kullanıma açıldı. Geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçen Spotify'ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta.

İsveç menşeli dev şirket, geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı. Zam haberleri ile gündemde büyük yankı bulan Spotify, çalma listelerine podcast ekleme özelliği ile kullanıcıların kalbine taht kurabilir.

Cihazınızda Spotify yüklü değil ise hemen aşağıda bulunan bağlantı üzerinden cihazınıza indirebilir ve müzik dinlemeye başlayabilirsiniz.