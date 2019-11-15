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Spotify'da Şarkılar ve Sözleri Eş Zamanlı Oluyor

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | İnternet
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Spotify'ın yepyeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Hali hazırda var olan şarkı sözleri özelliği yeni bir görünüm ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Spotify yeni özelliği ile müzik severlerin kalbine taht kuracakmış gibi gözüküyor.

Apple Music'in gerçek zamanlı şarkı sözleri özelliğini yayına almasının ardından Spotify da platformunu geliştirmek için çalışmaya başladı. Spotify anlık olarak dinlediğiniz şarkının sözlerini gösterecek. Bir Twitter kullanıcısı Spotify'ın üzerinde çalıştığı özelliği keşfetti. Nora isimli kullanıcı attığı tweet ile Spotify'ın üzerinde çalıştığı özelliği duyurdu.

Hemen aşağıdan Nora'nın paylaşmış olduğu ekran görüntüsüne ulaşabilirisiniz.

Spotify'ın hemen alt kısmında o anda çalan şarkının sözleri anlık olarak sizlere sunulacak. Bu yeni özelliğin şu anda test aşamasında olduğu ve bazı kullanıcılarda aktif olduğu söyleniyor. Spotify'da şu an hali hazırda şarkı sözü desteği bulunuyor fakat şarkıların sözleri anlık olarak gösterilmiyor. Paragraf haline gözüküyor. Bundan dolayı da kullanıcılar şarkının sözlerini tam olarak anlayamııyor.

Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada "bizler her zaman test yapıyoruz" dedi. Yeni özellik yayına alınmayabilir. Spotify'ın yeni özelliği Japonya'da test ettiği konuşuluyor.

Spotify'ın yeni özelliği hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tamindir'i takipte kalın!

ETİKETLER: spotify spotify yeni özellik