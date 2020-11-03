Şarkı ve podcast dinlemek için sık sık tercih edilen dijital müzik platformu Spotify'da şarkıları öne çıkarma dönemi başlıyor. Şirket, sanatçıların herhangi bir şarkı veya albümün daha fazla insan tarafından keşfedilmesine imkan verebileceği yeni bir özelliği test ettiğini duyurdu.

Spotify'da Şarkıları Öne Çıkarma Nasıl Çalışıyor?

Spotify'ın dijital müzik platformlara ekleyeceği özellikle birlikte sanatçılar kendileri için önemli veya büyük bir çıkış yakalamış olan herhangi bir şarkının daha fazla insan tarafından dinlenmesini sağlama olanağına sahip olacak. Örneğin, herhangi bir müzik grubunun şarkılarına TikTok gibi milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan bir sosyal medya platformunda yaygın olarak rastlanıldığını varsayalım.

Sanatçı veya müzik grubu, büyük bir çıkış yakalamış ve dünya genelinde dinlenmeye başlamış herhangi bir şarkının öne çıkarılmasını talep edebilir. Spotify'ın algoritması ise dijital müzik platformunun otomatik oynatma listesini takip eden kişilere şarkı sunarken sanatçılar veya müzik gruplarından aldığı talepleri göz önünde bulundurur. Bu elbette ki piyasaya yeni sürülmüş veya sanatçıların fazladan promosyon yapmak istediği şarkılar da dahil olmak üzere herhangi bir şarkı için kullanılabilen bir özellik olacak.

Spotify Ürün Pazarlama Sorumlusu Charleton Lamb, dijital müzik platformuna eklenecek yeni özellik hakkında, "Sanatçılarımıza yararlanabilecekleri araçlar sağlamak istiyoruz. Sanatçılarımız böylece Spotify'daki başarı durumu üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilir ve kariyerlerinizi daha iyi bir şekilde ilerletebilirler" ifadelerini kullandı.

Spotify'da şarkıları öne çıkarma özelliğin elbette bazı dezavantajları da bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre bu özelliği kullanmak istediğinizi şirkete ilettiğiniz zamandan itibaren otomatik oynatma sırasında çalınan şarkılar için sanatçı veya sanatçılara daha az ödeme yapacak. Spotify sözcüsü, özelliğin henüz test aşamasında olduğu için ödemedeki tutardaki azalmannın ne kadar olacağı ile alakalı bir bilgi vermedi.

Bir Spotify dinleyicisi, şarkısının daha fazla insan tarafından keşfedilmesini sağlamak için öne çıkarılmış şarkılar arasına girmesine izin vermiş ve şirketin koşulunu da kabul etmiş bir sanatçı veya sanatçıların şarkısını otomatik oynatma sırasında keşfettikten sonra kütüphanesine eklerse ve şarkıyı ileride dinlemek için otomatik oynatma özelliğini değil de kendi yolunu takip ederse Spotify'da şarkıları öne çıkarma özelliğini kullanan sanatçılar da tanıtımda meydana gelen açığı fazlasıyla kapatma şansına sahip olabilir.