Spotify'dan Bomba Kampanya!

Yılın en büyük kampanyalarından birini duyuran Spotify, yeni kullanıcılar için Spotify Premium üç aylık paketi 0,99 TL'ye, daha önce Spotify Premium paketi olan ancak aktif hesabı olmayanlar için üç aylık paketi ise 13,99 TL'ye sunduğu müjdesini verdi!

Dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından olan ve bünyesinde milyonlarca farklı türden şarkıyı barındıran Spotify, yeni yıl öncesinde müzikseverlerin bir hayli hoşuna gidecek bir kampanyaya imza attı.

Milyonlarca şarkıya erişim sağlayan üç aylık Spotify Premium paketini 0,99 TL karşılığında kullanıcılara sunan müzik devi, daha önce kredi kartı bilgilerini sağlamamış ya da 30 günlük deneme pakedi kullanmamış yeni Spotify Premium kullanıcıları için üç aylık paketi sadece 0,99 TL olarak açıkladı.

21 Ekim 2017 itibarıyla aktif hesabı olmayan eski Spotify Premium kullanıcıları için üç aylık paket ise tek paket fiyatına sadece 13,99 TL. Kampanya, 31 Aralık 2017 tarihine kadar kayıt yaptıran ve kampanya şartlarına uygun olan kullanıcılar için geçerli olacak.

30 milyonun üzerinde şarkı ve 2 milyarı aşkın çalma listesine sahip olan Spotify, yaptığı bu kampanya ile müzikseverlerin gönüllerini şimdiden fethetmeyi başardı.

Siz hangi dijital müzik platformunu kullanıyorsunuz? Spotify mı, yoksa Apple Music mi? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.