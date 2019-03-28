Spotify'dan Çiftlere Yönelik Yeni Üyelik Planı: Premium Duo

Online müzik dinleme servisi Spotify, çiftlere yönelik yeni bir abonelik planı üzerinde çalışıyor. Premium Duo olarak adlandırılan yeni üyelik modeli, mevcut bireysel Premium üyeliği ile Aile aboneliği arasında bir yerde konumlanıyor.

Dünya çapında 100 milyondan fazla ücretli aboneye ev sahipliği yapan dijital müzik platformu Spotify, Premium Duo adında yeni bir üyelik paketi test ediyor. İsveçli şirketin yeni planı, çiftlere çok daha ucuz bir üyelik modeli sunuyor.

Şu anda Kolombiya, Şili, Danimarka, İrlanda ve Polonya olmak üzere beş ülkede mevcut olan Premium Duo, ayda 12.49 dolar olacak.

Spotify’ın yeni planı, 9,99 dolarlık standart Premium aboneliği ile 14,99 dolarlık Aile aboneliği arasında bir yerde konumlanıyor. Ülkemizde ise bireysel Premium üyeliği aylık 13.99 TL, en fazla 5 kişinin premium müzik hizmeti aldığı Aile aboneliği ise aylık 20,99 TL’den kullanıcılara sunuluyor.

Öte yandan Premium Duo, yeni bir özellik ile birlikte geliyor. Çiftler bu üyelik planını satın aldıktan sonra Spotify’ın mevcut Discover Weekly veya Daily Mix çalma listelerine benzeyen otomatik olarak oluşturulan yeni bir çalma listesi olan Duo Mix'e erişebilecek.

Söz konusu çalma listesi, çiftlerin müzik zevklerine göre otomatik olarak güncellenecek. Kullanıcılar ayrıca, “Paylaşılan Çalma Listeleri” özelliği ile oluşturdukları çalma listeleri tek bir tıkla Duo ortaklarıyla paylaşabilecek.

Spotify uygulamasını aşağıdaki bağlantıdan cihazınıza indirebilirsiniz.