Spotify'dan Hindistan Çıkarması

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu Spotify, sessiz sedasız Hindistan’da resmen faaliyete geçti.

Dünya çapında 200 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Spotify, Asya’nın en önemli pazarlarından bir tanesinde tezgah açıyor.

İsveçli şirket yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Hindistan’daki kullanıcılara resmi olarak hizmet vermeye başladıklarını duyurdu.

Hintli kullanıcılar, günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık veya bir yıllık planlarla Spotify üyeliği satın alabilecekler.

Spotify, Hindistan’daki öğrencilerin ayda 59 rupiye (0.83 dolar) bir yıllık üyelik alabileceklerini açıkladı. Buna ek olarak öğrenciler ve diğer kullanıcılar, Spotify’ı 30 gün boyunca ücretsiz deneme şansına da sahip olacak.

Business Insider India, Premium aboneliğin yalnızca mevcut Spotify kullanıcıları için geçerli olacağı bilgisini paylaştı. Kısacası, yeni kullanıcılar Premium üye olabilmek için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.

Ülkedeki en büyük yerel müzik şirketleriyle anlaşma sağlayan Spotify, bir süredir Hindistan pazarına girmeye çalışıyordu. Zira ülkenin yerli müziği, Bollywood filmlerinde olduğu gibi Hindistan’da dinlenen şarkıların çoğunluğunu oluşturuyor.

78 ülkede 200 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Spotify, şubat ayında podcast ağı ve üreticisi Gimlet Medya ile podcast kaydetme/yayınlama uygulaması Anchor’u 343 milyon dolar karşılığında satın almıştı.