Spotify'dan Instagram Hikayeler Benzeri Özellik

Hiç bir şarkıyı dinlerken arkasındaki hikayeyi merak ettiniz mi? Eğer böyle meraklarınız varsa, Spotify’ın yeni özelliğini çok seveceksiniz. Dijital müzik servisi, şarkı ve sanatçıya ait bilgileri Instagram Hikayeler tadında kullanıcılara sunacak.

Bir şarkı, kimin dinlediğine veya o kişinin hayatının hangi noktasında olduğuna bağlı olarak birçok anlam kazanabilir. Elbette, sanatçının bir şarkıyı yaparken nereden ilham aldığı da her zaman merak konusu olmuştur.

Tam bu noktada Spotify’ın Genius aracılığıyla sunduğu Şarkı Sözleri kartları muazzam bir iş görüyor; ancak bununla yetinmek istemeyen dijital müzik devi, “Storyline” adını verdiği özellikle şarkının arkasındaki hikayeye dokunmamıza imkan sağlıyor.

Storyline kartları, dinlediğiniz şarkıyla ilgili bilgilerin yer aldığı Genius’un "Şarkı Sözleri" kartının hemen altında görünüyor. Spotify’ın yeni özelliği, Instagram Hikayeler benzeri bir kullanıcı arayüzüne sahip. Hikayenin bir sonraki bölümüne gitmek için kartın sağ tarafına, bir önceki ekrana geri dönmek için ise sol tarafa dokunmanız yeterli.

Öte yandan Storyline kartlarının her sanatçı ve şarkı için kullanıma sunulmadığını söylemekte fayda var. Spotify, Storyline özelliği ile şarkı sözlerine daha az odaklanıp, sanatçının bakış açısına daha fazla yer vermek istiyor. Şarkının arkasındaki hikayeleri dinleyicilerle buluşturmak isteyen şirket, böylece müzik tutkunlarının şarkı ve sanatçıyla çok daha iyi bir bağ kuracağını umuyor.