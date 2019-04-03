Spotify'dan Kullanıcıları Mutlu Edecek Yenilikler

Dünyanın en çok tercih edilen streaming müzik platformu Spotify, bir dizi yeni özelliği kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. İşte İsveçli müzik devinin platforma kazandıracağı yeni özellikler.

Son dönemde yaptığı Podcast satın alımlarıyla dünyanın bir numaralı ses platformu olma hedefine adım adım yaklaşan Spotify, kullanıcı deneyimini iyileştirmek için bir dizi özellik üzerinde çalışıyor.

Aylık 200 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapan platform, Android uygulaması için yayınlayacağı yeni güncellemede birçok yeniliği kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Bunlardan ilki, uyku zamanlayıcısı adındaki özellik olacak. Kullanıcılar bu özellik sayesinde belli bir süre belirleyip, çalan müziği otomatik olarak durdurabilecek. Böylece siz uyusanız dahi belli bir süre sonunda Spotify’da çalan şarkı otomatik olarak kapanacak. Bilhassa uzanırken veya uyumadan önce müzik dinlemeyi sevenlerdenseniz, bu özellik işinize bir hayli yarayacaktır.

Spotify’daki bir diğer yenilik de, şarkı paylaşmakla ilgili olacak. Platforma gelecek yeni özellikle birlikte, her şarkının kendine özel bir kodu olacak. Telefonların kamerası vasıtasıyla okutulan bu kod ile şarkı otomatik olarak çalmaya başlayacak.

Dijital müzik devinin sürprizleri bunlarla da sınırlı değil. Spotify artık Waze ve Google Maps gibi uygulamalarla da entegre bir şekilde çalışacak.

Yukarda da söylediğimiz gibi bu yeniliklerin ilk adresi Android platformu olacak; ancak söz konusu özelliklerin çok kısa bir süre sonra iOS kullanıcıları için de sunulması bekleniyor.