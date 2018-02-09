Spotify'dan Şaşırtan Türkiye Kararı

Dünyanın en popüler streaming müzik servisi Spotify,Türkiye'deki ofisini kapattığını açıkladı. Peki, kullanıcılar bu durumdan etkilenecek mi? Cevabı haberimizde.

CD devrini tarihe gömerek, kullanıcıların bambaşka bir müzik deneyimi yaşamasını sağlayan Spotify, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hemen her kullanıcı tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

30 milyonun üzerinde şarkı ve 2 milyarı aşkın çalma listesine sahip olan ve bu anlamda kullanıcılara müthiş bir müzik yelpazesi sunan Spotify, şok bir kararla Türkiye'deki ofisini kapattığını duyurdu. 2013 yılında İstanbul Levent'te açılan ofisini "ticari sebeplerden dolayı" kapattığını açıklayan şirket, Türkiye'nin Ülke Direktörü Ergül Çivi'nin de Spotify ABD Ticari Direktörü olarak atandığını bildirdi.

Spotify Türkiye konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye'deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye'deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye'deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor."

Bununla birlikte Spotify'ın bu kararından Türk kullanıcıların hiçbir şekilde etkilenmeyeceğini belirtelim. Tabii şirketin bu kararının arkasında, geçtiğimiz günlerde RTÜK'ün çevrimiçi platformlara müdahale etmesini sağlayan yasa tasarısı olabilir. Ancak Spotify, ofisin ticari sebeplerden ötürü kapandığı konusunda ısrar ediyor.

Popüler müzik platformu, Türkiye operasyonlarını bölge ülkeleri çatısı altında yürüteceğini belirtirken, şirketlerle ve sanatçılarla olan iletişimini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.