Spotify Düşük Ücretli Abonelik Paketini Test Ediyor

Son dönemlerde pek çok akış hizmetinin, kullanıcıların ücretli aboneliğe geçiş yapması için çeşitli paketler oluşturduğunu görüyoruz. Örneğin YouTube, geçtiğimiz saatlerde YouTube Premium Lite olarak adlandırılan yeni bir paket tanıtmıştı. Şimdi ise Spotify düşük ücretli abonelik paketini test etmeye başladı.

Spotify Düşük Ücretli Abonelik Paketi ile Neler Sunacak?

Spotify Premium paketinin bir alt segmentinde konumlanacak olan yeni paket, oldukça büyük bir ihtimalle Spotify Plus olarak adlandırılacak. Söz konusu pakette sınırsız müzik atlama ve dilediğiniz şarkıyı dinleme gibi çeşitli işlevler kullanıcıları bekleyecek ancak ücretsiz pakette olduğu gibi reklamlar yer alacak.

Yani Premium paketin çeşitli özelliklerini elde ederken, reklamların hala burada kalacağını söylemek isterim.

Aslında bu çok da şaşırtıcı değil: Plus aboneliğinin aylık ücreti 0,99 Dolar gibi ufak bir fiyata sahip olacak. Bu arada Premium paketin 9,99 Dolar olduğunu hatırlatalım. Yani neredeyse %90 daha ucuz bir paket olarak kullanıcılara sunulacak. Aynı doğrultuda ülkemize özel bir fiyat uyarlaması yaparsak, aylık düzeyde 1,99 TL gibi bir ücretle karşılaşabiliriz.

Tabii ki burada aktarmış olduğumuz detayların kısıtlı sayıda kullanıcı ile test edildiğini hatırlatalım. Yani söz konusu detaylar ufak ya da geniş çapta değişiklik gösterebilir ya da bu yönde bir paket genel kullanıma asla açılmayabilir. Konu hakkında gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Peki siz Spotify Plus hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu paket reklamlı olmasına rağmen (sunduğu özelliklerden ötürü) tercih edilebilir mi ve ülkemizdeki fiyatı ne kadar olmalı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.