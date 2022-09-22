Spotify, EA Sports İş Birliği ile FIFA 23 Çalma Listesini Duyurdu

Her yıl, EA SPORTS tarafından futbolseverler ile buluşan yeni FIFA, Dünya'nın dört bir yanındaki FIFA severler için büyük bir heyecan yaratıyor. Oyunseverler FIFA 23'ü oynamak için artık gün sayarken Spotify ile EA SPORTS iş birliği oyunun müziklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Hem yeni hem kült sanatçıların hem de gelecek vadeden yepyeni pek çok popüler şarkının bir araya gelmesiyle oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkaran FIFA 23 çalma listesi, yakında çıkacak oyunda sizlere eşlik etmeye hazır.

95 şarkıdan oluşan çalma listesi birbirinden popüler şarkıları içeriyor.

FIFA 23 Çalma Listesi

FIFA 23 Çalma Listesinde Türkiye'de En Çok Dinlenen 5 Şarkı

FIFA 23 Çalma Listesinde Dünya'da En Çok Dinlenen 5 Şarkı