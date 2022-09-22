Spotify, EA Sports İş Birliği ile FIFA 23 Çalma Listesini Duyurdu
Sevilen FIFA serisinin yeni oyunu FIFA 23 ufukta ve Spotify bugün FIFA 23'ün çalma listesini EA SPORTS iş birliği ile duyurdu. İşte detaylar!
Her yıl, EA SPORTS tarafından futbolseverler ile buluşan yeni FIFA, Dünya'nın dört bir yanındaki FIFA severler için büyük bir heyecan yaratıyor. Oyunseverler FIFA 23'ü oynamak için artık gün sayarken Spotify ile EA SPORTS iş birliği oyunun müziklerini kullanıcılarla buluşturuyor.
Hem yeni hem kült sanatçıların hem de gelecek vadeden yepyeni pek çok popüler şarkının bir araya gelmesiyle oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkaran FIFA 23 çalma listesi, yakında çıkacak oyunda sizlere eşlik etmeye hazır.
95 şarkıdan oluşan çalma listesi birbirinden popüler şarkıları içeriyor.
FIFA 23 Çalma Listesi
FIFA 23 Çalma Listesinde Türkiye'de En Çok Dinlenen 5 Şarkı
- “Obsessed With You” - Central Cee
- “Ojitos Lindos” - Bad Bunny, Bomba Estéreo
- “Nail Tech” - Jack Harlow
- “SAOKO” - ROSALÍA
- “Fils de joie” - Stromae
FIFA 23 Çalma Listesinde Dünya'da En Çok Dinlenen 5 Şarkı
- “Ojitos Lindos” - Bad Bunny and Bomba Estéreo
- “Obsessed With You” - Central Cee
- “SAOKO” - ROSALÍA
- “Ahora y Siempre” - Linton, Quevedo
- “Nail Tech” - Jack Harlow
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