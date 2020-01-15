Spotify Evcil Hayvanlara Şarkı Listeleri Hazırladı

Dünyanın en çok kullanılan müzik yayın servisi Spotify, sadece insanlara hizmet vermekten sıkılmış olacak evcil hayvanlarınız için müzik listeleri hazırlamaya başladı. Kullanıcılarının birçoğunun evcil hayvanlarına müzik açtıklarını gören Spotify, onların hayatlarını kurtarmak adına çeşitli listeleri dolaşlıma soktu.

Evcil hayvanı olan Spotfiy kullanıcılarının yüzde 71'lik kısmının hayvanlarına müzik açtığını öğrendiklerini dile getiren Spotify, evcil hayvan sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun ise hayvanlarının müzikten hoşlandığını dile getirdiklerini aktardı.

Spotify'ın blog yazısında evcil hayvan sahiplerinin yüzde 69'nun küçük arkadaşlarına şarkı söyledikleri aktarılırken, yüzde 57'sinin ise onlarla dans ettiği bilgisine yer verildi.

Tüm bunlardan sonra evcil hayvan sahipleri rahatlatmak adına yeni yollar arayan Spotify, yeni hizmetini devreye aldı.

Yeni hizmet Spotify Pets başlıklı sayfa üzerinden yayınlanırken, sayfaya tıklamanızla birlikte karşınıza çıkan ilk detay evcil hayvanınızın türü oluyor.

Spotify evcil hayvan listeleri

İguana, kedi, köpek, kuş ve hamsterdan hangisine sahip olduğunuzu soran Spotify, sonrasında evcil hayvanınızın mizacını söylemenizi istiyor. Enerjik ya da rahat seçeneklerinden birini seçtikten sonra bu sefer minik dostumuzun arkadaş canlısı ya da utangaç olup olmadığını işaretliyoruz. Son olarak evcil hayvanımızın soğuk mu yoksa meraklı mı olduğunu soran Spotify, hayvanınızın adını girdikten sonra karşınıza listeyi çıkarıyor.

İlginç bir çalışmanın altına imza atan Spotify'ın ne kadar doğru tahminler yaptığını ise listeyi küçük dostunuzla paylaşarak görebilirsiniz. Mesela bir muhabbet kuşu için hemen aşağıdaki listeyi hazırlamışlar.