Spotify, Findaway Satın Alımıyla Sesli Kitap İşine El Atıyor

Spotify Findaway satın alımı ile ses ağını genişletiyor. Şirketin son satın alımı sesli kitap hizmeti olan Findaway'i içeriyor.

Spotify, sesli içerik alanındaki stratejisini güçlendirerek, açıklanmayan bir fiyata sesli kitap platformu Findaway'i satın alma planlarını duyurdu.

Findaway, sesli kitap oluşturma ve dağıtım hizmetleri de dahil olmak üzere çeşitli işleri yürüten bir sesli kitap hizmetleri şirketidir. Örneğin hizmet, anlatıcıları sesli kitap yazarlarıyla eşleştirme yeteneğine sahip.

Şirketin Araştırma Şefi Gustav Soderstrom, "Spotify'ın hedefi hem dinleyiciler hem de yaratıcılar için sesli her şeyin hedefi olmak. Findaway'in satın alınması, Spotify'ın sesli kitap alanındaki varlığını hızlandıracak ve bu tutkuyu daha hızlı yerine getirmemize yardımcı olacak" dedi.

Spotify Findaway satın alımı ile ses ağını genişletiyor

Bir basın açıklamasında Spotify, satın almanın sesli kitap alanına girişini hızlandıracağını duyurdu.

Spotify'da Sesli Kitap Başkanı Nir Zicherman, "Bu satın almayla birlikte, kullanıcıların istedikleri tüm sesli içeriği tek bir platformda etkin bir şekilde alabilmeleri için platforma bir sesli kitap kataloğunun eklenmesini hızlandırabileceğiz" dedi.

Zicherman, ekibin sesli kitapları daha zengin bir deneyim ve aynı zamanda daha fazla insanın daha fazla sesli kitap oluşturup yayınlayabilmesi için "demokratikleşme" sunacağını belirtti.

Ayrıca şirket her zaman müzik ve podcast'lere odaklandığı için sesli kitap keşfi üzerinde de çalışmak istiyor.

Şirket basın açıklamasında, "Findaway'in teknoloji altyapısı, Spotify'ın sesli kitap kataloğunu hızla ölçeklendirmesine ve tüketiciler için deneyimde yenilik yapmasına olanak tanıyacak, aynı zamanda yayıncılara ve yazarlara dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere ulaşmaları için yeni yollar sunacak" dedi.

Spotify, şirketin ana uygulamasının, diğer dağıtım ortaklıklarının platforma içerik getirmeye başladığı 2022'nin başlarında daha geniş bir sesli kitap kataloğu kazanacağını söyledi. Findaway'in şirketin daha geniş sesli kitap stratejisini nasıl etkileyeceği ise şu anda net değil.

Ancak bu hareketler, Spotify'ın sesli kitap alanına ilgisini gösteren ilk hareketler değil. Frankenstein gibi klasik kitapların okumalarını dağıtmak için Ocak ayında YouTuberlar ve ünlülerle birlikte çalıştı ve ayrıca J.K. Rowling'in Büyücülük Dünyası, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı sesli olarak yayınladı.

Satın alma işleminin, düzenleyici inceleme ve onaya tabi olarak 2021'in dördüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.