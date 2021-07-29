Clubhouse Rakibi Spotify Greenroom Android ve iOS'ta Sevilmedi

Clubhouse rakibi Spotify Greenroom'un Android ve iOS indirme rakamları belli oldu. Spotify tarafından geçtiğimiz ay içerisinde Clubhouse benzeri olarak lanse edilen yeni ses uygulaması, diğer rakiplerinin bile gerisinde kalmış durumda.

Spotify'ın yakın zamanda piyasaya sürdüğü canlı ses uygulaması ve Clubhouse rakibi Spotify Greenroom; Clubhouse, Airtime, Spoon ve diğerleri gibi en iyi sosyal ses platformlarını ve Twitter gibi en iyi sosyal ağlardan gelenleri ele almak istiyorsa önünde uzun bir yol var.

Uygulama araştırma firması Sensor Tower'ın verilerine göre, bugüne kadar yeni Greenroom uygulaması iOS'ta toplam 141.000 kez indirildi. Buna, Spotify'ın canlı sese geçişini yapmak için edindiği bir uygulama olan Locker Room adlı önceki yinelemesinden indirmeler de dahildir.

Google Play'in Android verileri, uygulamanın 100.000'den fazla kez yüklendiğini gösteriyor ancak Sensor Tower bu rakamı henüz doğrulayamıyor. Sensor Tower, karşılaştırma için Clubhouse'un 18,7 milyonu iOS'ta olmak üzere toplam 30,2 milyon yüklemeye sahip olduğunu dile getiriyor.

Spotify Greenroom Android ve iOS'ta ne kadar indirildi?

Spotify Greenroom'un geçen ay düzenlenen lansmanı, Spotify'ın şimdi 365 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşan daha geniş kullanıcı tabanının yalnızca küçük bir bölümünü çekmiş gibi görünüyor.

Sensor Tower, Greenroom'un kurulumlarının çoğunluğunun (yaklaşık 106.000) 16 Temmuz - 25 Temmuz arasındaki resmi lansmanından sonra gerçekleştiğini söylüyor. Yalnızca Greenroom yüklemelerini sayan uygulama, sosyal ses uygulamaları arasında 12. sırada yer alıyor. Mart ayının başlarında lansmanından bu yana 127.000 kurulum kazanan Tin Can'ı takip ediyor.

Diğer en iyi ses uygulamaları arasında olan Airtime ise 11,4 milyonu iOS kurulumu olmak üzere toplamda 14.3 milyon indirme rakamına ulaştı. Bir diğer Clubhouse benzeri olan Spoon 7,6 milyonu iOS yüklemesiyle toplam 27,3 milyon yüklemeye sahip.

Fishbowl (toplam 759.000 kurulum), Cappuccino (497.000 kurulum), Riff (339.000 kurulum) ve Sonar (154.000 kurulum) dahil olmak üzere, sosyal ses alanında daha küçük taleplerde bulunmayı başaran başka yeni gelenler de bulunuyor.

İndirmelerin kayıtlı kullanıcılarla aynı şey olmadığını ve aktif kullanıcıların çok gerisinde kaldığını da belirtmeliyiz. Birçok kişi denemek için yeni bir uygulama indirir, ancak indirdikten kısa bir süre sonra uygulamayı terk eder veya açmayı hiçbir zaman hatırlamaz.