Spotify Greenroom Duyuruldu: Clubhouse Rakibi Olacak

Spotify Greenroom duyuruldu. Spotify'ın yeni uygulaması, Mart ayında satın alınan Locker Room'un üzerine inşa edildi. Bu hamle, her türden içerik oluşturucunun hayranlarıyla daha derin bağlantı kurmaları için yeni bir fırsat sunuyor.

Spotify'ın canlı ses uygulaması Greenroom, bugün iOS ve Android'de üzerinden resmi olarak piyasaya sürüldü ve şirketin kendine ait bir sosyal medya platformu oluşturma konusundaki ilk gerçek girişimini işaret ediyor. Clubhouse'a benzeyen sosyal ses uygulaması, kullanıcıların spor, müzik ve kültür hakkında canlı sohbetlere ev sahipliği yapmasına olanak tanıyor.

Spotify web sitesinde yer alan blog yazısı, kullanıcıların kaydolma ve uygulamayı nasıl kullanmak isteyeceklerini anlama fırsatı sunuyor. Geliştiriciler, Greenroom'un temel işlevlerinden bazılarının sonunda gerçek Spotify uygulamasına geçeceğini, yani ekibin Greenroom'da neler olup bittiğini yakından izleyeceğini söylüyor.

Spotify Greenroom nedir, nasıl kullanılır?

Uygulama, Betty Labs'in oluşturduğu ve Spotify'ın Mart ayında satın aldığı Locker Room üzerine inşa edildi. Bu uygulama yalnızca spor içeriğine odaklanmıştı, bu nedenle Locker Room döneminden beri uygulama kullanan kişilerin yalnızca spor konuşmalarından daha fazlasını görmeye alışması gerekecek.

Uygulamada göze çarpan diğer değişiklikler çoğunlukla tasarımda yaşandı. Spotify yeşil-siyah renk düzeninin yanı sıra yeni bir logo ve yazı tipine de sahip. İşlevsellik açısından, artık kullanıcıların programlarını kaydetmelerine ve podcast olarak paylaşmalarına olanak tanıyan yerel kayıt özelliği bulunuyor.

Greenroom özellikleri genel olarak şu şekilde sıralanmış durumda:

Yeni uygulama ismi (diğer adıyla Greenroom), yeni bir genel görünüm ve his

Herhangi bir kullanıcının canlı odalara ev sahipliği yapma veya katılma yeteneği

Spotify oturum açma bilgilerinizi kullanarak Greenroom'a katılın

Kullanıcıların ilgi alanlarını ön plana çıkaran yeni ortaklık deneyimi

İçeriğinizi canlı konuşmalarla tamamlayabilmeniz için kayıt özellikleri

Mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için sohbet kontrolleri

Greenroom kullanıcıları Spotify oturum açma bilgileriyle kaydolabilir. İlk kayıt, kullanıcıların müzik türleri ve spor takımları gibi geniş bir konu yelpazesinden ilgi alanlarını seçmelerine olanak tanıyor.

Ayrıntılar seyrek olsa da Spotify bir içerik oluşturucu fonu da paylaştı. Bu, uygulamadaki kişilere, odalarının ne kadar popüler olduğuna ve onlarla olan etkileşimlerine bağlı olarak ödeme yapılacağı anlamına geliyor. Spotify'ın uygulamaya ne kadar para ayırdığı belli değil, ancak ilgilenen kullanıcılar daha fazla bilgi için buradan kaydolabilir.

Artık her teknoloji şirketi, sosyal ses deneyimiyle ilgileniyor gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana Twitter Spaces'i başlattı, Facebook Live Rooms'a ev sahipliği yaptı ve Slack, LinkedIn, Reddit ve Discord gibi diğer şirketler benzer ürünler oluşturmaya başladı.