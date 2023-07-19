Artık Spotify’da Grup Oturumlarının Ses Kontrolü Yapılabilecek! 

Premium kullanıcılar aynı Wi-Fi ağına bağlandıklarında uyumlu bir hoparlör sayesinde ortaklaşa müzik dineleyebiliyorlardı. Ancak bu grup oturumlarında ses karışıklıkları meydana geliyor ve kullanıcılar kaliteli sese ulaşmakta zorluk çekiyordu. İşte bu sorunu çözebilmek adına Spotify yeni bir güncelleme getirdi.

Grup oturum sahibi, gelen yeni güncelleme sayesinde uygulamadaki "Başkalarının sesi değiştirmesine izin ver" seçeneğine tıklayarak müziğin sesini ayarlayabilecek. İstediği zaman bu özelliği açıp kapatarak eş zamanlı müzik dinleme kalitesini belirleyebilecek. Böylece kullanıcılar seslerin daha net olmasıyla birlikte ortak müzik dinlemenin keyfine daha çok varacaklar. Ancak şunu belirtmekte fayda var; bu yeni özellik yalnızca ücretli kullanıcılar için aktif olacak.

Spotify'ın blog sayfasında yayınlanan yazıya göre “Grup liderinin daha büyük oturumlarda kontrolü elinde tutmasını sağlamak için” dördüncü kullanıcı bir grup oturumuna katıldığında otomatik olarak kapanacak. Ancak bu durum oturum başına yalnızca bir kez gerçekleşecek ve grup sahibi seçeneği tekrar etkinleştirebilecek.

Güncelleme Hangi Cihazlarda Kulanılabilecek?

Bu yeni özellik henüz tüm iOS ve Android cihazlarda kullanıma sunulmadı. Fakat önümüzdeki günlerde kademeli olarak her cihaza gelmesi planlanıyor. Ses denetim özelliğinin Chromecast, Amazon Cast, Sonos ve Bose gibi Spotify Embedded SDK kullanan tüm Wi-Fi özellikli hoparlörlerde çalışacağı biliniyor. Ancak bu yeni özellik ne yazık ki henüz AirPlay, Car veya Bluetooth cihazlarıyla uyumlu değil.