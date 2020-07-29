Spotify ile Uzakta Yaşayan Arkadaşlarınıza Parti Düzenleyin

En sevdiğiniz çalma listesini arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşmak artık daha kolaylaşıyor. Spotify Grup Oturumu özelliğinin beta sürümü sayesinde kullanıcılar dinleme oturumlarının kontrolünü gerçek zamanlı olarak arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.

Spotify Grup Oturumu nedir, nasıl kullanılır?

Spotify Premium kullanıcılarının aynı çalma listesine veya podcast'e eşzamanlı olarak dinlemesine olanak sağlayan Spotify Grup Oturumu özelliği sayesinde üyeler artık aynı içeriği aynı anda kendi cihazlarınızda dinleyebilir ve oynatmayı kontrol edebilir. İki ila beş kişilik gruplar sosyal medya aracılığıyla birbirine davetiye gönderebilir.