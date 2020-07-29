Spotify ile Uzakta Yaşayan Arkadaşlarınıza Parti Düzenleyin

En sevdiğiniz çalma listesini arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşmak artık daha kolaylaşıyor. Spotify Grup Oturumu özelliğinin beta sürümü sayesinde kullanıcılar dinleme oturumlarının kontrolünü gerçek zamanlı olarak arkadaşlarıyla paylaşabiliyor.
Spotify Grup Oturumu nedir, nasıl kullanılır?
Spotify Premium kullanıcılarının aynı çalma listesine veya podcast'e eşzamanlı olarak dinlemesine olanak sağlayan Spotify Grup Oturumu özelliği sayesinde üyeler artık aynı içeriği aynı anda kendi cihazlarınızda dinleyebilir ve oynatmayı kontrol edebilir. İki ila beş kişilik gruplar sosyal medya aracılığıyla birbirine davetiye gönderebilir.
Akış tarafındaki herhangi bir kişi çalma listesindeki parçaları duraklatabilir, çalabilir, atlayabilir veya seçebilir ve kendi seçimlerini de ekleyebilir. Fakat Spotify Grup Oturumunun sohbet özelliği bulunmuyor, yani dinleyiciler podcast'i veya müziği arkadaşlarıyla tartışmak için üçüncü taraf uygulama kullanmak zorunda.
Grup Oturumu halen beta aşamasında olduğundan dolayı deneyimin zaman içinde gelişmeye devam etmesini bekleyebilirsiniz. Şimdilik ilk Grup Oturumunuzu başlatarak Spotify Premium üyesi arkadaşlarınızla paylaşabilir ve uzaktaki biriyle bile müzik partisi düzenleyebilirsiniz.
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