Spotify’dan Yeni Tarife: Hi-Fi Desteği Geliyor

Müzik dinleme platformu Spotify, Hi-Fi katmanı ile kullanıcılara orijinal ses deneyimi sunacak. Sesli kitap uygulamalarının da yer alacağı düzenleme yeni abonelik sistemi "Supremium" içerisinde yer alacak. Test aşamasında belirli kullanıcılara sunulacak özellik daha sonrasında herkese açılacak.

Spotify'dan Bir Yenilik Daha

Ses kalitesini artırmak için çalışmalara hız verdiklerini belirten Spotify CEO'su Daniel Ek, geliştirdikleri uygulamanın Apple Music ve Amazon Music ile rekabet edecek düzeyde olduğunu belirtti. Uygulama için yüksek bir ücret talep etmeyeceklerini belirten Ek, güncellemenin ne zaman geleceği hakkında bilgi vermedi.

Şirket, yeni abonelik sisteminin maliyeti hakkında herhangi bir bilgi vermedi ancak mevcut Spotify Premium planından daha pahalı olacağı düşünülüyor. Daha önceki açıklamalarıyla fiyat yükseltebileceğinin sinyalini veren Spotify, kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.