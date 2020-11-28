Spotify'a Hikayeler Özelliği Geliyor: Spotify'da Hikaye Nasıl Atılır?

Müzik yayın platformu Spotify'a Hikayeler özelliği geliyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter tarafından devreye sokulan Hikayeler, artık Spotify'da da kullanılabilir olacak. Spotify'da Hikayeler özelliği nasıl kullanılır? İşte detaylar.

Görünüşe göre Hikayeler (Story) özelliği giderek daha fazla platformun ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Spotify'da Hikayeler özelliği test edildiği gözlemlendi. Yeni özelliğe göre kullanıcılar, sanatçılar tarafından yayınlanan veya doğrudan Spotify'ın yayınladığı Hikayeler'e erişebilecek. Diğer platformlardaki gibi Spotify'ın Hikayeler özelliği de 24 saatlik paylaşımlardan oluşacak.

Hazır olun: Spotify'a Hikayeler özelliği geliyor

Kullanıcıların yayın platformu üzerinde daha fazla zaman geçirmesine ve daha fazla içeriğe erişmesini olanak tanıyan Hikayeler özelliği, halihazırda test aşamasında. Bu özelliğin testi ilk olarak Spotify tarafından oluşturulan bir Noel çalma listesinde gözlemlendi. Çalma listesinde şarkıları olan bazı sanatçılardan kısa alıntılar görmek de mümkün.

Spotify has stories now....



S P O T I F Y



This has got to stop pic.twitter.com/xsurbrJblx — TmarTn (@TmarTn) November 27, 2020

Hikayeler, çalma listesinin veya sanatçı adının yanında küçük bir simge olarak yer alacak. Şarkıcıların veya playlist sahiplerinin yerleştirebileceği Hikayeler, platformu daha etkileşimli hale getirecek. Ayrıca Hikaye arayüzü, kullanıcıların farklı içeriklere göz atabileceği, videoları duraklatabileceği veya yeni Hikaye paylaşabileceği bir şekilde geliştirilmiş.

Ancak Spotify'ın Hikayeler'i test etme olasılığının ilk olmadığını hatırlatmak gerekiyor. Daha önce Ağustos 2019'da programcı Jane Manchun Wong, bu özelliğin platformun dahili kodunda barındırdığını ve kısa süre içerisinde Hikayeler'i duyurabileceğini söylemişti.

Şimdilik Spotify Hikaye testleri, küçük bir kullanıcı grubu için gerçekleştiriliyor gibi görünüyor. Sunucu düzeyinde yapılacak olan güncellemenin ne zaman olacağı hala belirsiz. Bu nedenle kullanıcıların, yeni özelliği kullanmak için herhangi bir seçeneği yapılandırmasına gerek bulunmuyor.

Ayrıca çok kısa süre önce Twitter da Hikayeler özelliğini kullanan sosyal medya platformlarından birisi olmuştu. Twitter tarafından yapılan açıklama Twitter Fleets özelliği ile 24 saatlik gönderiler paylaşmak mümkün hale geldi. Spotify Hikayeler özelliği ve diğer tüm teknolojik gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın!