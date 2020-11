Spotify'a Hikayeler Özelliği Geliyor: Spotify'da Hikaye Nasıl Atılır?

Müzik yayın platformu Spotify'a Hikayeler özelliği geliyor. Geçtiğimiz günlerde Twitter tarafından devreye sokulan Hikayeler, artık Spotify'da da kullanılabilir olacak. Spotify'da Hikayeler özelliği nasıl kullanılır? İşte detaylar.

Görünüşe göre Hikayeler (Story) özelliği giderek daha fazla platformun ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Spotify'da Hikayeler özelliği test edildiği gözlemlendi. Yeni özelliğe göre kullanıcılar, sanatçılar tarafından yayınlanan veya doğrudan Spotify'ın yayınladığı Hikayeler'e erişebilecek. Diğer platformlardaki gibi Spotify'ın Hikayeler özelliği de 24 saatlik paylaşımlardan oluşacak.

Kullanıcıların yayın platformu üzerinde daha fazla zaman geçirmesine ve daha fazla içeriğe erişmesini olanak tanıyan Hikayeler özelliği, halihazırda test aşamasında. Bu özelliğin testi ilk olarak Spotify tarafından oluşturulan bir Noel çalma listesinde gözlemlendi. Çalma listesinde şarkıları olan bazı sanatçılardan kısa alıntılar görmek de mümkün.

