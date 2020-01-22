Spotify Hikayeler Özelliğini Test Ediyor

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, hikayler özelliğini test etmeye başladı.

Fenomenler Spotify'da Hikaye Paylaşabiliyor!

Spotify'ın test ettiği yeni özellik şu anda influencer diye tabir edilen Instagram fenomenlerine açık. Instagram fenomenlerinin yanı sıra şarkıcılar da hikaye paylaşabilmekte. Spotify yeni özelliğini testlerin ardından tüm kullanıcılara açacak gibi görünüyor. Şarkıcıların soru-cevap videosu çekip Spotify hikayelerde paylaşabileceğini ve bu hikayelerde şarkının kısa bir kısmının çalacağı söyleniyor.

Sanatçılar Spotify'da hikaye paylaşabilecek. Yeni özellik ile birlikte sanatçıların şarkılarının daha fazla dinlenmesi bekleniyor. Hemen aşağıdan yeni özelliğin nasıl göründüğüne bakabilirsiniz.

Fenomenlerin kaç adet hikaye attığı kolayca görülebilmekte. Spotify'ın hikayeler özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni özellik yayına alınır ise kullanır mısınız? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Hemen aşağıdan Spotify'ı cihazınıza indirebilirsiniz.

Spotify geçtiğimiz günlerde Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını aşmıştı. Spotify her geçen dakika büyüyeme devam etmekte.