Spotify'ın Açığından Yararlanıp 2.2 Milyon Dolar Kazandılar

Dünyanın en çok kullanılan müzik dinleme platformu Spotify, ilginç bir dolandırıcılık haberinin konusu oldu. Sistemdeki bir açığı bulan kişi ya da kişiler, bu açık yoluyla Spotify’dan 2.2 milyon dolar almayı başardılar.

İlk olarak 2006 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de kurulan müzik veri akışı servisi Spotify, gün be gün büyüyerek, müzik dinlenebilecek en büyük platform haline gelmişti. Çok küçük abonelik ücretleriyle birlikte milyonlarca albümün kaliteli olarak dinlenmesini sağlayan Spotify, dinleme sayılarına göre şarkı sahiplerine para ödeme sistemini de en başından beri benimsemişti. Bugün ortaya çıkan haberlerdeyse Spotify’ın bu ödeme yöntemini suiistimal eden bir grubun küçük bir servet kazandığı bilgisi yer aldı.

Bulgaristan’da yaşadığı tespit edilen bir kişi ya da grup ilk iş olarak, telif haklarına sahip oldukları şarkıları Spotify’ın sunucularına yüklediler. Ardından binlerce hesap üzerinden abonelik satın alarak, bu ücretli hesaplar üzerinden kendi yükledikleri şarkıları milyonlarca kez dinlediler. Bu yolla ayda 17 bin dolar yani günümüz dolar kuruyla 65 bin TL kazanan dolandırıcılar, Spotify tarafından fark edilene kadar toplamda 2.2 milyon dolar almayı başardılar.

Tekrar tekrar dinlenen şarkıların en popülerler listelerine girmeye başlamasıyla birlikte daha önce kimsenin bilmediği bu şarkıların nasıl bu kadar fazla dinlendiğini araştırmaya başlayan Spotify, yaşanan dolandırıcılık olayını fark ederek, bahsi geçen hesabı askıya aldı. Giden 2.2 milyon doların ise geri gelmesinin çok zor olduğu söylendi.