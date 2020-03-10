Spotify'ın Kişiselleştirilmiş Yeni Anasayfası Dikkat Çekiyor

Spotify kısa süre önce iOS uygulamasında yeni bir anasayfa görünümü duyurdu ve artık ana ekranda işleri değiştiriyor. Bugünden itibaren tüm Spotify kullanıcıları uygulamanın hem mobil hem de tablet sürümlerinde yeniden tasarlanmış daha kişisel bir arayüz görecekler.

Artık ana sayfada, en çok oynatılan içeriğiniz için ekranın üstünde özel bir alan bulunacak. Çalma listeleri, podcastler ve albümlerin bir karışımı olacak şekilde ayarlanan yeni Spotify ekranında kişisellik ön planda.

Aşağı kısımda dinleme geçmişinize dayalı öneriler içerikler olan "sizin için hazırlanmıştır" bölümü yer alacakken b urada Spotify, en sevdiğiniz podcast'leri, özelleştirilmiş müzik listelerinizi ve geçmişte sevdiğiniz şeylere dayanarak dinleyeceğiniz yeni parçaları sunacak.

Ayrıca Spotify ana ekranı artık üst kısımda kullanıcıları “Günaydın, iyi akşamlar” gibi mesajlarla karşılayacak. Gün boyunca bu mesaj değişkenlik gösterecek anc ak Spotify bunun nasıl çalışacağı hakkında fazla bilgi vermemekte.

Spotify, yeniden tasarımın amacının en çok sevdiğiniz şeylere öncelik vermek ve platforma erişimi kolaylaştırmak olduğunu söylüyor. Bu değişiklikler bugünden itibaren tüm Spotify kullanıcılarına sunulacak.