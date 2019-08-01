Spotify'ın Kullanıcı Sayısı 200 Milyonu Geçti

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformu Spotify, rakiplerine rağmen büyümeye devam ediyor. Şirketin son verilere göre 232 milyon kullanıcısı bulunuyor.

Son zamanlarda büyük ses getiren YouTube Music ve Apple Music gibi dev şirketlerle rekabet halinde olan Spotify büyüme konusunda sıkıntı yaşamıyor. İsveçli şirket, 102 milyon ücretli aboneye sahip.

Son yapılan araştırmalardan bu yana yüzde 31'lik büyüme yakaladığı gözlemlenen Spotify'ın ücretli abonelik servisi bir hayli seviliyor. Ancak 102 milyon kullanıcının arasında 3 ay ücretsiz abonelik fırsatını değerlendirenleri unutmamak lazım.

Şu anda pazardaki en büyük rakibi Apple Music'in 60 milyon abonesi bulunuyorken şirketin yıl sonuna kadar 240 milyon kişiye ulaşmak istediği dile getirildi. Bakalım Spotify pazardaki rekabetten nasıl etkilenecek, zamanla göreceğiz.