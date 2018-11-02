Spotify'ın Kullanıcı Sayısındaki Artış Devam Ediyor

Spotify’ın Premium üyeliği için ücret ödeyen dünya genelinde milyonlarca insan bulunuyor. Spotify da kullanıcı sayılarını düzenli aralıklarla paylaşıyor. Şirket bu konuda en son Temmuz ayında paylaştığı rakamlarda 83 milyon ücretli kullanıcısı olduğunu açıklamıştı. Müzik yayın devi şimdi de dünya genelinde 87 milyon Premium kullanıcıya ulaştığını duyurdu.

Ayrıca Spotify bugünkü duyurusunda, aylık toplam 191 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu rakamlara göre şirketin toplam kullanıcısı sayısında yüzde 28 oranında artış olduğu görülüyor. Spotify bu yılın dördüncü çeyreğinde, 93 ila 96 milyon arasında ücretli kullanıcıya ulaşacağını ve aylık toplam kullanıcı sayısının da 206 milyon olacağını tahmin ediyor.

Rakamlardan memnun olduğunu belirten Spotify, "Büyümemiz aile ve öğrenci planlarımızda sağlıklı bir şekilde devam ediyor ve tabanımızın güçlü özellikleri hedeflerimize ulaşmamıza yardım ediyor." ifadelerini kullandı.

Son dönemde yayınlanan bir başka raporda, ücretli kullanıcılar açısından bakıldığında Spotify’ın ABD’de Apple Music’i geride bıraktığı bildiriliyor. Apple Music’in 43 milyon ücretli kullanıcıya sahip olduğu göz önüne alındığında, Spotify’ın bu alandaki hakimiyetine karşı mücadele edebilmesi için daha gitmesi gereken çok yol var gibi görünüyor.

Spotify ayrıca aylık kullanıcılarının yüzde 31’inin ABD’den, yüzde 36’sının Avrupa’dan ve yüzde 22’sinin Latin Amerika’dan geldiğini belirtti.