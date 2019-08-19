Spotify'ın Premium Aile Planı'na İçerik Filtresi Özelliği Geldi

Dünyanın önde gelen dijital müzik platformlarından Spotify, Premium Aile Planı’na önemli bir özellik ekledi. Bundan sonra ebeveynler, küfür, şiddet ve uyuşturucu gibi ifadelerin yer aldığı şarkıları filtreleyebilecekler.

79 ülkeden 100 milyonu Premium üye olmak üzere 200 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler streaming müzik hizmeti olan Spotify, Premium Aile Planı sahiplerini ilgilendiren yeni özellikler yayınladı.

Bu özelliklerden ilki içerik filtresi. Bundan sonra ebeveynler, küfür, şiddet ve uyuşturucu içerikli şarkıları filtreleyebilecekler. Böylece çocuklarının dinledikleri müziklerin üzerinde çok daha fazla kontrol imkanına sahip olacaklar.

Diğer yeni özellikler arasında, aile üyeleri için kişiselleştirilmiş olan çalma listelerine erişebilmenizi sağlayan Family Mix (Aile Karması) da bulunuyor. Düzenli olarak güncellenen liste, kullanıcıların müzik zevklerine göre yeni şarkılar keşfetmelerini sağlayacak.

Spotify’ın yayınladığı son özellik olan Family Hub (Aile Merkezi) ise kullanıcıların eklenmesini ve kaldırılmasını, ebeveyn denetimlerinin ayarlanmasını ve hesap bilgilerinin güncel tutulmasını kolaylaştırıyor.

Aylık 20,99 TL ücrete sahip olan Premium Aile Planı’nı aynı adreste yaşayan en fazla beş kişi kullanabiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda 2019’un ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıklayan Spotify, 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde abone sayısının yüzde 9 artarak, 232 milyona çıktığını duyurmuştu.