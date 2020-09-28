Spotify'ın Yeni Özelliği Listen Alike Kullanıma Sunuldu!

Dünya genelinde yüz milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcı kitlesinin büyüklüğü her geçen gün artan Spotify'ın yeni özelliği "Listen Alike" dijital müzik platformunun kullanıcılarının büyük bir kısmını sevindirdi. Dijital müzik platformuna yeni gelen özellik ile beraber platformun kullanıcıları artık kendi müzik zevkine en yakın ünlüleri görüntüleme imkanına sahip olabilecek. İşte Spotify'a eklenen özellik ile ilgili kullanıcıların merak ettiği tüm ayrıntılar!

Spotify'ın Yeni Özelliği Listen Alike Nedir?

Her geçen daha fazla kullanıcı tarafından kullanılmaya başlayan dijital müzik platformu, kullanıcılarının önüne bu kez önceki özelliklerine kıyasla çok daha mükemmel olan bir özellik ile çıkıyor. Spotify'ın aldığı yeni özelliğin merkezinde ünlü şarkıcılar John Legend ile Alicia Keys ve komedyon Conan O'Brien gibi isimler de dahil olmak üzere birçok ünlü yer alıyor. Milyonlarca insana müzik sunan platformun yeni özelliğini kullanan kişiler, müzik zevkinizin seçtiğiniz bir sanatçının müzik zevkine ne kadar yakın olduğunu öğrenmenize yardımcı oluyor.

Listen Alike isimli özellik, müzik zevkinizin seçtiğiniz sanatçıların müzik zevkine ne kadar yakın olduğunu öğrenmenize yardımcı olmak için bir puanlama sistemi kullanıyor. Spotify'ın aldığı özellik sayesinde seçtiğiniz ünlü isimle sizin ağırlıklı olarak dinlediğiniz müzik türünün ne olduğunu öğrenme imkanınız da bulunuyor. Bu özellik ile yalnızca müzik zevkinin seçilen ünlünün müzik zevkine ne kadar yakın olduğu öğrenilmiyor aynı zamanda ikinizin de çoğunlukla dinlediği müzik türünün ne olduğunu öğrenmenize olanak tanıyor.

Spotify'ın Listen Alike isimli özelliği, abonelik planınızın ücretli ya da ücretsiz olması fark etmeksizin hem masaüstü hem de mobil cihazlarda çalışıyor. Spotify'ın her abonesine sunulan bu özelliği kullanmak için Listen Alike sayfasına gitmek gerekiyor. Peki, siz Listen Alike isimli yeni özellik ile ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Spotify'ın özelliği ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.