Spotify, iOS 13 ile Siri Desteğine Kavuştu

iOS 13 güncellemesi ile beraber Spotify, Siri desteğine sahip oldu. Artık Siri üzerinden Spotify'a komut verebileceksiniz.

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify'ın çok yakında iOS cihazlarda yayına alacağı özellik belli oldu. Spotify'ın en yeni beta sürümünde Siri ile sesli komutlar verilebilmekte. Kullanıcıların uzun zamandır dile getirdiği bu özellik çok yakında kullanılabilir olacacak. Siri'ye istediğiniz şarkıyı veya çalma listesini çaldırma komutu verebileceksiniz.

İsveç menşeli dev şirket, son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çekmekte. Yeni özellik Apple Watch'da bulunmuyor. Apple Watch üzerinden Siri'ye Spotify ile ilgili komut verildiğinde "Özür dilerim, Apple Watch'ınızdan bunu yapamam" mesajı ile karşılaşılmakta. Özellik Spotify'ın Apple Watch uygulaması bulunmadığından çalışmıyor. Siri sadece şarkılar ve çalması listelerini çalabilmekte. Podcast'leri malesef çalamamakta.

Yeni özelliğin önümüzdeki haftalarda kademeli olarak yayına alınacağı söyleniyor. Spotify, özellik hakkında resmi bir açıklamada bulunmadı.

Son zamanlarda zam haberleri ile gündemde büyük yankı bulan Spotify, ilerleyen günlerde Apple Watch için özel bir uygulama yayına alabilir.