Spotify'dan iPhone Kullanıcılarına Müjde! iOS 14 Widget Geliyor

Hiç şüphesiz iOS 14'ün en çok konuşulan özelliklerinden olan widget'lar, artık Spotify'ın ilgisi çekiyor gibi gözüküyor. Spotify iOS 14 widget özelliği son beta sürümünde ortaya çıktı, peki ya siz iOS 14 için widget'ların nasıl kullanılacağını biliyor musunuz?

Apple'ın en güncel sistemi iOS 14 Eylül ayında piyasaya sürüldüğünden beri, popüler ana ekran widget'larıyla çok konuşuldu. Şimdi de Spotify'ın son betasında iOS 14 için widget geliştirildiği tespit edildi. Spotify iOS 14 widget'ları nasıl kullanılır?

Spotify'a iOS 14 Widget Özelliği Geliyor

Spotify kullanıcıları iOS 14'te Spotify widget desteği almak için üçüncü taraf uygulamalara güveniyordu ancak bu özellik Spotify beta sürümünün yerel desteğinde ortaya çıktı. Spotify'ın iOS ana ekran widget'ları küçük ve orta olmak üzere iki boyut içeriyor ve iOS 14 piyasaya sürüldüğünden beri mevcut olan Apple Music widget'larına benziyor.

Küçük pencere öğesi, yakın zamanda çalınan bir sanatçının / şarkının / albümün içeriğini gösteriyor. Orta boyutlu widget ise dört öğenin (şarkı, podcast, albüm) detaylarını gösterebiliyor. Ancak her iki widget üzerinde ileri veya geri sarma ve hatta oynat/durdur tuşu yer almıyor. Bundan dolayı Spotify iOS 14 widget'larıyla sadece şarkılarınızı görüntüleyebiliyorsunuz.

Oynatma veya durdurma tuşlarına yer vermeyen Spotify, bunun yerine "Müzik ve Podcast'leri Dinle" metnini barındırıyor ve dokunduğunuzda Spotify uygulamasını açıyor. Ayrıca kullanıcı raporlarına göre, Spotify widget'larının henüz albüm kapaklarını göstermediğini hatırlatmak gerekiyor.

iOS 14 için sunulan widget'lar, iPhone kullanıcılarının şimdiye kadarki en büyük özelleştirme zevkini elde etmesine yardımcı oldu. iOS 14 cihazınızda widget'ları daha akıllı kullanmak ve özel bir kurulum oluşturmaya yakından bakmak için bu yazımıza göz atabilirsiniz.