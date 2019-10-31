Spotify Kids Uygulaması Çocuklar İçin Koruma Sağlayacak

Müzik uygulaması denilince akıllara ilk gelen platformlardan bir tanesi olan Spotify yepyeni bir hizmet ile karşımızda. Spotify Kids çocuklar için özel bir koruma sağlayacak. İşte haberimizin detayları.

Apple Music gibi çok güçlü rakiplere sahip olan Spotify, kullanıcılar için özel donanımlar geliştirmek istiyor. Hem güvenlik hem de gizlilik fonksiyonlarını ön planda tutmak isteyen Spotify şirketi, küçük yüzler için ayrıcalıklı bir ses dünyası ortaya çıkardı.

Spotify Kids uygulaması zararlı içeriklerden koruyacak

Spotify tarafından geliştirilen bu yeni uygulama ile birlikte küçük dinleyicilerin dünyasına küçük bir dokunuş yapılacak. Ayrıca çocuklar bu uygulamayı hem kendi başlarına hem de aileleri ile birlikte keşfetme imkânına sahip olacak.

Spotify Kids içerisinde yer alan bütün müzikler Spotify editörleri tarafından manuel olarak özel bir şekilde hazırlanıyor. Ayrıca hem küçük çocuklar için hem de büyük çocuklar için 2 ayrı şekilde uygulamadan faydalanmak mümkün olacak. Şirket şimdilik bu uygulamayı beta olarak yayınlama kararı aldı.

Bu uygulama şimdilik dünyanın heryerine yayılmayacak. Şirket ilerleyen dönemlerde uygulamayı herkesin kullanabileceği bir forma getirecek. Peki sizce bu uygulama çocuklar için önemli bir koruma sağlayabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.