Spotify Kullanıcıları Apple Music’e Geçmeye Başladı

Dünyanın en büyük müzik uygulamalarından bir tanesi olarak bilinen Spotify, son yayınlanan güncelleme ile birlikte bazı kötü haberler almaya başladı. Spotify tarafından yayınlanan bu güncellemede, kütüphane sekmesindeki gezinti daha da kolay hale getirilmeye çalışıldı. Ancak bu fena halde ters tepti. İşte haberimizin detayları.

Bilindiği üzere Apple Music uygulamasında son çalınan şarkılar sekmesinde çok fazla parça bulmak mümkün değil. Spotify’de ise durum tam tersi ve son çalınan şarkı listesine büyük bir yer ayrılıyor. Apple Music kullanırken Spotify’e geçme kararı alanların büyük bir çoğunluğu bu sebepten dolayı böyle bir tercihte bulunmuştu.

Apple Music bazı kullanıcılara daha cazip gelmeye başladı

Özellikle Reddit gibi sosyal platformlarda Spotify'e bu son güncellemesi ile ilgili çok sert eleştiriler geldi. Spotify, kütüphane kısmındaki Podcastler sekmesinde bulunan alanı açmak için kütüphane kısmındaki bazı özellikleri kaldırdı. En çok da, kullanıcılar tarafından bu değişiklik tepkiyle karşılandı.

Daha önceden Apple Music kullanmasına rağmen Spotify’e geçenlerin önemli bir bölümü kütüphane kısmındaki şarkı listesi için böyle bir karar almıştı. Ancak bu kullanıcılar, muhtemelen yakın bir zamanda tekrardan Apple Music kullanmaya başlayacak. Şu an birçok sosyal medya hesabı üzerinden Spotify ile ilgili yapılan bu son değişiklikler eleştiriliyor.

Spotify bu güncellemeyi geri almazsa, muhtemelen birçok kullanıcısını kaybedecek. Eğer sizler de bu güncellemeyi deneyimlediyseniz fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.