Spotify kurucusu Arsenal'i satın alıyor. Spotify CEO'su olarak görev yapan 38 yaşındaki girişimci Daniel Ek, Arsenal futbol kulübü ile ilgilendiğini dile getirdi. Ancak İngiliz kulübün şu anki sahibi Kroenke Sports & Entertainment Arsenal'i satmak istemiyor.

Spotify'ın kurucusu ve baş yöneticisi Daniel Ek, İngiltere'nin popüler spor kulübü Arsenal'i satın almakla ilgilendiğini ifade etti.

Şimdiki sahipleri Kroenke Sports & Entertainment, başarısız bir Avrupa Süper Ligi projesiyle karşı karşıya kaldı ve Arsenal taraftarları Cuma günü bir protesto yazısı yayınladı.

Buna karşılık Josh Kroenke, ailesinin Arsenal'i satmayı planlamadığını, ancak Daniel Ek'in potansiyel bir alıcı olarak kulüple ilgilendiğini doğruladı.

Spotify kurucusu Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Hatırlayabildiğim kadarıyla bir çocuk olarak Arsenal'i alkışladım. KSE Arsenal'i satmak isterse, şapkamı ringe atmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring. — Daniel Ek (@eldsjal) April 23, 2021

Spotify kurucusundan Arsenal açıklaması

Geçtiğimiz günlerden bu yana devam eden Avrupa Süper Ligi macerası, Arsenal yöneticilerini zor duruma sokmuş durumda. Arsenal, Süper Lig'e kaydolan altı Premier Lig kulübünden biriydi.

Aralarında Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın da yer aldığı Avrupa takımlarıyla yeni bir lig kuran futbol takımı, hem taraftar hem de FIFA protestolarının ortasında kaldı. Protestolar, Arsenal'in Cuma günü Everton'a yenilmesinden önce de devam etti.

Josh Kroenke, Perşembe günü bir taraftar forumuna katıldı ve ciddi şekilde öfkelendiği fark edildi. Fakat aile içi pozisyonunun yönetimde kalmak ve daha ileriye gitmek olduğunu söyledi.

Forbes'a göre İsveçli girişimci Daniel Ek, 5,68 milyar dolar değerinde bir servete sahip. Ek'in başta ses hizmeti Spotify olmak üzere küçük çaplı girişimlere yöneticilik yaptığı biliniyor. 38 yaşındaki girişimci, Spotify'ı 2006 yılında kurdu ve 350 milyondan fazla aboneye ulaşmayı başardı.

Spotify CEO'sunun Arsenal'i devralma potansiyeli ile ilgili açıklamalarına herkes ılımlı yaklaşmıyor. İngiliz rock grubu The Charlatans'ın baş solisti Tim Burgess, Twitter'da şu ifadeleri kullandı: "Futbolculara atlamadan önce müzisyenlerle işleri halletmenizi isteyebilir miyiz?"

Eski futbolcu ve teknik adam Graeme Souness ise şakayla karışık bir şekilde Ek'i eleştirdi. Kulübün yeniden ayağa kalkması 4 milyar sterlinden daha fazlasını harcaması gerektiğini belirten Souness, Arsenal'in mantıklı bir yatırım olmayacağına inanıyor.