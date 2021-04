Spotify kurucusu Arsenal'i satın alıyor. Spotify CEO'su olarak görev yapan 38 yaşındaki girişimci Daniel Ek, Arsenal futbol kulübü ile ilgilendiğini dile getirdi. Ancak İngiliz kulübün şu anki sahibi Kroenke Sports & Entertainment Arsenal'i satmak istemiyor.

Şimdiki sahipleri Kroenke Sports & Entertainment, başarısız bir Avrupa Süper Ligi projesiyle karşı karşıya kaldı ve Arsenal taraftarları Cuma günü bir protesto yazısı yayınladı.

Buna karşılık Josh Kroenke, ailesinin Arsenal'i satmayı planlamadığını, ancak Daniel Ek'in potansiyel bir alıcı olarak kulüple ilgilendiğini doğruladı.

Spotify kurucusu Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Hatırlayabildiğim kadarıyla bir çocuk olarak Arsenal'i alkışladım. KSE Arsenal'i satmak isterse, şapkamı ringe atmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

As a kid growing up, I’ve cheered for @Arsenal as long as I can remember. If KSE would like to sell Arsenal I'd be happy to throw my hat in the ring.