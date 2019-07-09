Spotify Lite, Android Telefonlar İçin İndirilmeye Açıldı

Popüler müzik dinleme platformu Spotify’ın Lite sürümü yayınlandı. Türkiye gibi internet bağlantısının yavaş olduğu ve çoğunlukla giriş-orta seviye Android telefonların kullanıldığı ülkeler için özel tasarlanan Spotify Lite, indirilmeye açıldı. Spotify Lite Android indirme bağlantısı haberimizde.

100 milyonu aşkın premium kullanıcısı olan dijital müzik platformu Spotify’ın hafifletilmiş sürümü bugün 36 ülkede indirilmeye açıldı. 10MB büyüklüğünde olmasıyla kullanıcıların Android telefonlarına hemen indirip kullanabileceği Spotify Lite uygulamasında müzik kalitesi varsayılan olarak Temel ayarlı ve şarkı başı veri tüketimi 0.5MB. Kullanıcılar dilerlerse Spotify’ın en yüksek kalitesine ayarlayabiliyor. Genel olarak standart Android uygulamasından farklı arayüz sunmuyor. Tek fark olarak müzik akışı için mobil veri kullanımını takip etme ve veri kullanımını hatırlatma ayarı sunuyor. Bir diğer farklılık; kaydedilen şarkı ve çalma listeleri Favoriler bölümünde gösteriliyor.

Milyonlarca kişinin; özellikle de sınırlı bant genişliği ve telefon depolama alanı olanlara dünyanın en müzik deneyimini yaşamalarını sağlamak için Dünyanın dört bir yanından gelen kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak sıfırdan geliştirilen Spotify Lite, şu anda 32 ülkede indirilmeye sunuldu ancak aralarında Türkiye yok. Öte yandan Spotify Lite sadece Android telefonlarda kullanılabiliyor. Spotify Lite iPhone için de indirilmeye açılacak mı ilerleyen gün-haftalarda göreceğiz.