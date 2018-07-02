Spotify Lite Daha Sade ve Hızlı Bir Deneyim Sunuyor

Son zamanların en çok kullanılan müzik dinleme uygulaması Spotify modaya uyarak, Spotify Lite sürümünü piyasaya sürdü. Yeni uygulamayla birlikte kullanıcıların daha sade ve hızlı bir deneyim yaşayacakları söylendi.

Halihazırda kullandığınız Spotfiy sürümünde yer alan birçok özelliği içerisinde barındıran Spotify Lite uygulamasının, ilk olarak uygulama boyutunu aşağıya çektiği dile getirildi. Normalde Spotfiy’ın 100MB üzerinde bir boyutu olduğu hatırlatılırken, Spotify Lite’ın sadece 15MB yer kapladığı ifade edildi. Uygulama boyutunun düşmesiyle birlikte göze çarpan ilk değişikliklerinden bir tanesiyse ekranın en altında yer alan menü oldu. Lite sürümünde kitaplık, radyo ve gözat gibi özellikleri bir kenara bırakan şirket, menüde sadece Anasayfa, Arama ve Favoriler butonlarını kullandı.

Asıl uygulamaya göre çok sade şekilde tasarlanan Spotify Lite’ın Ayarlar sekmesinde birçok detay kullanılmazken, yapılan en işe yarar değişikliklerden bir tanesiyse veri kullanımı sınırlandırması oldu. Yapılan açıklamada Spotify Lite’ı kullananların 250MB, 500MB, 750MB, 1GB, 2GB ve 3GB şeklinde veri kullanımını sınırlandırabilecekleri kaydedildi.

Kullanıcıların üzüleceği en büyük eksiklik ise Spotify Connect’in Lite sürümünde yer almaması olarak gösterildi. Telefonunuz ile Spotfiy’ın yer aldığı diğer cihazlar arasında bağlantı kurabilmenizi sağlayan Spotify Connect’in, Spotify Lite kullanıcıları için geçerli olmadığının altı çizildi. Özellikle Premium kullanıcılarının yararlandığı birçok detayı içermemesi sebebiyle herkese hitap etmeyen Spotify Lite, buna rağmen çeşitli ihtiyaçları karşılaması ve her Android telefonda kullanılabilmesiyle ön plana çıktı.