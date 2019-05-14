Spotify Lite, "Yakında" Türkiye'de İndirilmeye Açılabilir

En fazla aboneye sahip müzik dinleme platformu Spotify’ın daha az veri tüketen özel sürümü Spotify Lite, daha fazla ülkeye açıldı. Beta olarak belli ülkelerde indirilmeye açılan Spotify Lite sürümü, veri tasarruf modundan çok daha fazlasını sunuyor. İşte Spotify Lite özellikleri:

Dijital müzik platformu denildiğinde akla ilk gelen isimlerden Spotify, müzik dinlemeyi seven ancak internet paketi kısıtlı olan kullanıcıları sevindirecek harika bir uygulama ile geliyor. Hali hazırda kaliteden biraz ödün vererek mobil veri kullanımını düşüren veri tasarrufu özelliğinden fazlasını sunan Spotify Lite versiyonu, geçtiğimiz sene tanıtılmış ancak tek bir ülkede kullanıma açılmıştı. Şimdi beta olarak Hindistan dahil birçok ülkede test ediliyor.

Çok yakında Türkiye’ye gelmesini beklediğimiz Spotify Lite, sadece 11 MB boyutunda. Ana uygulama ile aynı görünüme sahip ve ana uygulamanın beğenilen özelliklerini (istenilen müziği ve çalma listesini dinleme, çevrimdışı dinleme, müzik keşfetme) koruyor. Ek olarak, ay boyunca mobil veri tüketiminizi takip ederek müzik dinlerken ne kadar internet harcadığınızı gösteriyor. Ayrıca mobil veri kullanım limiti de koyabiliyorsunuz. Spotify Connect ve Podcast dışında hiçbir eksiği bulunmuyor.

Spotify’ın bant genişliği ve depolama alanının önemli olduğu gelişmekte olan ülkeleri hedeflediği Spotify Lite versiyonu, şu anda sadece Android telefonlara indirilebiliyor olsa da iPhone kullanıcıları için de yakında sunulacağı Spotify tarafından müjdelendi.