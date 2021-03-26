Spotify, Masaüstü ve Web Sürümü Yenilendi: Tasarım Değişti

Spotify, masaüstü ve web sürümü yenilendi. Dünyanın en büyük dijital müzik servisi uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, bugünden itibaren Masaüstü ve Web Player deneyimini daha kullanıcı dostu bir hale getiren yepyeni bir görünümü müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Yeni tasarımla birlikte yeni özellikler de geldi.
Spotify, Masaüstü ve Web Sürümü Yenilendi
Spotify tarafından gelen açıklama ile birlikte hem masaüstü sürümün hem de web sürümün yenilendiği paylaşıldı. Şirket açıklamasında şunları söyledi:
"Masaüstü deneyimi Spotify’ın dünyaya açılan ana penceresi olduğu için, Spotify bu değişimi hafife almadı. Aylarca süren testler ve araştırmalarla başladı, kullanıcılar ile konuştu ve bolca geri bildirim topladı. Bugün Spotify olarak, masaüstü uygulaması ve web player tarafında yıllarca kullanılabilecek yeni, sade, daha çok kontrol sunan, yepyeni bir deneyim sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yeni tasarım bugün itibariyle kullanıcılarla buluşmaya başlayacak ve ilerleyen haftalarda dünya genelinde tüm Free ve Premium kullanıcıların erişiminde olacak."
Spotify Yeni Tasarımla Hangi Özellikler Geldi?
Gelen yeni özellikler şu şekilde:
- Sevdiğiniz içeriklere kolayca erişebileceğiniz iyileştirilmiş yeni görünüm: “Ara” bölümü artık gezinme sayfasının sol tarafında yer alıyor. İkincisi, dinleyicilerin profil sayfalarına getirdiğimiz yenilikle artık kullanıcının en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar da burada yer alıyor. Ve son olarak, dinleyiciler bundan böyle menüde yer alan “...”ikonuna tıklayarak herhangi bir şarkı ya da sanatçı için radyo oturumu başlatabiliyor.
- Daha kolay çalma listesi oluşturma ve daha fazla kontrol: Çalma listelerine açıklamalar yazma, görseller yükleme, var olan çalma listesine şarkılar sürükleyip-bırakma, hatta yeni ve mevcut çalma listelerine yeni şarkı ya da podcast’ler eklemek ya da bulmak için yeni bir yerleşik arama çubuğunun kullanılması gibi dinleyicilerin çalma listelerini kendilerine göre özelleştirmeleri için yepyeni yöntemler, artık kullanıcıların hizmetinde.
- Çevrimdışı kullanım moduyla bant genişliğinde tasarruf: Premium kullanıcılar, masaüstü uygulamasında favori müzik ve podcast’lerini çevrimdışıyken dahi tekrar tekrar dinlemek için “indir” butonuna tıklayıp indirebiliyor.
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