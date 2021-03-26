Spotify, Masaüstü ve Web Sürümü Yenilendi: Tasarım Değişti

Spotify, masaüstü ve web sürümü yenilendi. Dünyanın en büyük dijital müzik servisi uygulamalarından bir tanesi olan Spotify, bugünden itibaren Masaüstü ve Web Player deneyimini daha kullanıcı dostu bir hale getiren yepyeni bir görünümü müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Yeni tasarımla birlikte yeni özellikler de geldi.

Spotify, Masaüstü ve Web Sürümü Yenilendi

Spotify tarafından gelen açıklama ile birlikte hem masaüstü sürümün hem de web sürümün yenilendiği paylaşıldı. Şirket açıklamasında şunları söyledi:

"Masaüstü deneyimi Spotify’ın dünyaya açılan ana penceresi olduğu için, Spotify bu değişimi hafife almadı. Aylarca süren testler ve araştırmalarla başladı, kullanıcılar ile konuştu ve bolca geri bildirim topladı. Bugün Spotify olarak, masaüstü uygulaması ve web player tarafında yıllarca kullanılabilecek yeni, sade, daha çok kontrol sunan, yepyeni bir deneyim sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yeni tasarım bugün itibariyle kullanıcılarla buluşmaya başlayacak ve ilerleyen haftalarda dünya genelinde tüm Free ve Premium kullanıcıların erişiminde olacak."

Spotify Yeni Tasarımla Hangi Özellikler Geldi?

Gelen yeni özellikler şu şekilde: