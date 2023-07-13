Spotify, Meditasyon Uygulaması Calm ile Anlaştı: Uyku Hikayeleri Geliyor

Son dönemin popüler meditasyon uygulaması Calm, bugün yapılan açıklamayla birlikte artık Spotify içinde de kullanılabilecek. Herhangi bir ek uygulama gerektirmeden kullanılabilecek Calm, Spotify’ın açık erişim moduna eklenecek.

Spotify Calm ile İş Birliği Yapıyor

Meditasyon uygulaması Calm, bebeklerin daha rahat uykuya dalmasına yardımcı olabilecek uyku dinletilerinden rahatlatıcı ortam seslerine kadar birçok farklı seçki sunuyor. Müzik dinleme platformu Spotify, eklemiş olduğu bu uygulamayı özellikle küçük yaş kategorileri için getirdiklerini söyledi. Meditasyon uygulamsı Calm, uyku dinletileri için Jennifer Garner ve Wanda Sykes gibi önemli sanatçıların seslendirdiği hikayelere yer veriyor.

Calm, geliştirmiş olduğu farklı tarzıyla alanında lider bir konuma sahip. Şirket geçen sene yaptığı bir açıklamada 100 milyondan fazla indirme ve dört milyondan fazla aboneye sahip olduğunu belirtmişti.

Spotify ve Calm'ın arasındaki bu anlaşma her iki tarafa da kazanç sağlayacak gibi duruyor. Özelliği kullanmak isteyen kullanıcılar Spotify veya Calm hesabı açmaları gerekecek. Kullanıcılar, eğer Calm aboneliğini yedi günlük deneme sürümünden sonra devam ettirmek isterlerse Calm Premium üyeliği yıllık tarifesiyle 69,99$ veya ayda 14,99$'a abone olabilirler.