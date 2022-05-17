NFT'ler Yakında Spotify'a Geliyor

Music Ally tarafından ilk kez bildirildiği üzere Spotify, sanatçıların NFT koleksiyonlarını sergilemelerinin bir yolunu test ediyor. Müzik akışı platformu, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı Android kullanıcıları için testleri başlattı ve şu anda Steve Aoki ve The Wombats gibi sanatçılar için NFT önizlemeleri mevcut durumda.

Spotify sözcüsü Music Ally'ye yeni NFT özelliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Spotify, küçük bir grup sanatçının mevcut üçüncü taraf NFT'lerini sanatçı profilleri aracılığıyla tanıtmasına yardımcı olacak bir test yapıyor. Sanatçı ve hayran deneyimlerini iyileştirmek için rutin olarak bir dizi test yapıyoruz. Bu testlerden bazıları daha geniş bir deneyimin önünü açıyor ve diğerleri yalnızca önemli bir öğrenme işlevi görüyor."

NFT Kullanımı Giderek Azalıyor

Daha fazla şirket NFT furyasını yakalamaya çalışıyor ve görünüşe bakılırsa NFT'lerin yer almadığı bir platform kalmayacak. İlginç bir şekilde NFT furyası platformlar bazında artarken rakamsal veriler tam tersini işaret ediyor. The Wall Street Journal'a göre günlük NFT satışları geçen yılın Eylül ayında 225.000 civarlarındayken, %92 düşüşle 3 Mayıs itibarıyla 19.000'e düştü. Aktif NFT cüzdanlarının sayısı da düşüşte. Kasım ayında yaklaşık 119.000'den Nisan sonuna doğru 14.000'e kadar düştü.

Spotify ayrıca sizi NFT'nin OpenSea'deki satın alabileceğiniz sayfasına yönlendiren "Daha Fazlasını Gör" seçeneğini de sunacak ancak Spotify'ın video veya GIF olan NFT'leri desteklemiyor gibi göründüğünü unutmayın. Spotify, tam videoyu değil, uygulamada yalnızca NFT'nin statik bir görüntüsünü gösterir. Ayrıca bir müzik akışı platformu için biraz garip olsa da herhangi bir sesi de içermiyor. OpenSea'deki sayfasına tıklayarak NFT'yi dinleyebilir veya bir video mu yoksa GIF mi olduğunu görebilirsiniz.