Spotify, Online Kayıt Stüdyosu Soundtrap'ı Satın Aldı

Bu yıl içerisinde sessizce kendini geliştiren ve büyüten Spotify, yine sessiz davranarak yeni bir şirket satın aldı. Online müzik veya ses kayıt almaya olanak sağlayan Soundtrap'ı satın alan Spotify, bu anlaşma için ne kadar ödeme yaptığını açıklamayı tercih etmedi.

Stockholm merkezli Soundtrap, kullanıcılarına çevrimiçi bir müzik stüdyosu kurmalarına ve gerçek zamanlı olarak diğer insanlarla müzik oluşturmaya yarayan bir kuruluş. Yani müzik sektörüyle iç içe olan Soundtrap, bundan sonraki işlerini Spotify bünyesinde devam ettirecek. Ayrıca konu hakkında açıklama yapan Spotify sözcüsü şunları kaydetti: "Soundtrap'in hızla büyüyen kitlesi, Spotify'in müzik ekosisteminindeki kitle vizyonuyla çok uyumlu. Bu oluşumu satın almamızdaki amaç, insanların müzik konusunda gelişmesine yardımcı olmak."

Ayrıca Spotify'in daha önceki satın alımlarına göre çok daha farklı bir amaç uğruna hizmet veren Soundtrap, müzik geliştirme üzerine kurulu. Spotify'in önceki alımlarındaki amacı, mevcut müzik teknolojilerin geliştirilmekti. Bunlara ek olarak Soundtrap'ın CEO'su Per Emanuelsson yaptığı açıklamada, "Harika, bu anlaşmayı bir süredir bekliyorduk. Artık daha profesyonel olacağız." dedi.