Spotify’ın Otomobillere Özel Olarak Tasarladığı ‘Car Thing’ Satışa Çıktı

Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, müzik piyasasındaki rekabeti artıracak yeni bir adım attı. Otomobiller için özel olarak üretilen ve ‘Car Thing’ adı verilen cihaz, kullanıcıların araba yolculuklarındaki müzik zevkini artırmayı hedefliyor. Direkt olarak otomobillerin içerisinde kullanıma müsait olan Car Thing, ABD’de satışa çıktı.

İlk olarak geçtiğimiz sene Nisan ayında tanıtılan Car Thing ile müzik, haber, podcast gibi birçok özellikten faydalanabilirsiniz. ABD’de satışa çıkarılan Car Thing, konuşma sesinizi algılayarak dilediğiniz müziği açmanıza olanak tanıyor. Bunun yanında arabadan ayrıldığınız zaman duran müzik, tekrar otomobile bindiğinizde kaldığınız yerden direkt olarak devam edebiliyor.

Spotify’dan Yeni ‘Car Thing’ Sürücüler İçin Tasarlandı

Spotify, yeni cihazını tanıtırken, sürücülerin araç modellerinin ne olursa olsun iyi bir müzik deneyimi elde etmelerine imkan vermeyi amaçladıklarını ifade etti. ‘Hey Spotify’ gibi sesli komutları algılayabilen Car Thing, basit dokunuşlar, dönüşler ve kaydırmalar ile oldukça pratik bir şekilde kullanılabiliyor.

Cihazın üzerinde dokunmatik ekranın yanında büyük bir fiziksel tuş da bulunuyor. Bu tuş; müziğin sesini ayarlamada kullanıcılara kolaylık sağlıyor. Diğer yandan Car Thing, kablolu veya kablosuz olarak iki şekilde kullanılabiliyor.

Bünyesinde hoparlör barındırmayan Car Thing, özellikle eski otomobil sürücüleri için oldukça kullanışlı duruyor. Çünkü yeni nesil birçok otomobilin içerisinde böyle bir cihaza ihtiyaç olmuyor çünkü yeni modellerin birçoğunda Spotify yerleşik olarak bulunuyor.

Cihaz şu an için yalnızca ABD’de satışa sunulsa da ilerleyen zamanlarda Türkiye dahil birçok ülkede piyasaya sunulması bekleniyor. Öte yandan Spotify, Car Thing için ABD satış fiyatını 89,99 dolar olarak açıkladı.

Detaylı bilgi için: https://carthing.spotify.com

Sorunsuz Bir Araç İçi Ses Deneyimi

Spotify, yeni cihazını piyasaya sürmeden önce araç sürücüleri ile anketler yaptığını duyurdu. Gelen geri dönüşlerle beraber ürünü geliştiren platform, gelecek güncellemeleri hakkında da bilgi verdi.

Spotify’ın duyurusuna göre gelecek ürün güncellemelerinde; Gece Modu ve sadece sesinizi kullanarak en sevdiğiniz müzikleri ve podcast'leri sıraya almanızı sağlayacak bir ‘Sıraya Ekle’ komutu yer alacağını duyurdu.