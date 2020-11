Spotify Podcast Abonelik Hizmeti Hakkında Önemli Açıklama!

Geçen günler içerisinde Spotify'ın aylık belirli bir ücret karşılığında özel içeriklere erişim olanağı veren bir abonelik hizmeti başlatmakla ilgilendiğini gösteren iddialar ortaya atılmıştı. Spotify podcast abonelik hizmeti ilk olarak Variety Intelligence Platform Başkanı Andrew Wallenstein tarafından açıklanmıştı ancak Spotify temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre bu iddiaların şimdilik herhangi bir şekilde doğruluk payına sahip olduğunu söylemek doğru sayılmaz.

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın her ay belirli bir ücret ödeme karşılığında özel içerikler sunan bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını gösteren bir anket sonucu paylaşılmıştı. Anket, ayda 3 ila 8 dolar arasında değişen en az dört abonelik planına gösteriyordu.

Bu abonelik planlarından en ucuzu ünlülerle yapılan özel röportajlara ve özel bölümlere erişme imkanı sunuyor ancak ücretsiz plandaki reklamlar hala varlığını sürdürüyordu. Spotify podcast abonelik hizmeti içerisinde en pahalı abonelik hizmeti ise yüksel kaliteli orijinal içerikler sunuyor, platforma gelecek içerikleri önceden görüntüleme ve reklamlara maruz kalmama gibi fırsatlar veriyordu.

