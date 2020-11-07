Spotify Podcast Abonelik Hizmeti Hakkında Önemli Açıklama!

Geçen günler içerisinde Spotify'ın aylık belirli bir ücret karşılığında özel içeriklere erişim olanağı veren bir abonelik hizmeti başlatmakla ilgilendiğini gösteren iddialar ortaya atılmıştı. Spotify podcast abonelik hizmeti ilk olarak Variety Intelligence Platform Başkanı Andrew Wallenstein tarafından açıklanmıştı ancak Spotify temsilcisi tarafından yapılan açıklamaya göre bu iddiaların şimdilik herhangi bir şekilde doğruluk payına sahip olduğunu söylemek doğru sayılmaz.

Spotify Podcast Abonelik Hizmeti Nedir?

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ın her ay belirli bir ücret ödeme karşılığında özel içerikler sunan bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını gösteren bir anket sonucu paylaşılmıştı. Anket, ayda 3 ila 8 dolar arasında değişen en az dört abonelik planına gösteriyordu.

Bu abonelik planlarından en ucuzu ünlülerle yapılan özel röportajlara ve özel bölümlere erişme imkanı sunuyor ancak ücretsiz plandaki reklamlar hala varlığını sürdürüyordu. Spotify podcast abonelik hizmeti içerisinde en pahalı abonelik hizmeti ise yüksel kaliteli orijinal içerikler sunuyor, platforma gelecek içerikleri önceden görüntüleme ve reklamlara maruz kalmama gibi fırsatlar veriyordu.

Looks like the premium podcast plan would be ad-free and some mix of exclusive extra content at price points somewhere between $3-$8. pic.twitter.com/ArK8xYg0CM — Andrew Wallenstein (@awallenstein) November 6, 2020

Spotify temsilcisi, Andrew Wallenstein tarafından kullanıcılarla paylaşılan bu anket sonuçlarının dijital müzik platformuna kesin olarak geleceği doğrulanmış hizmeti gösteren bir anketin sonuçlarıymış gibi bakılmaması gerektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı: "Spotify'da kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak anketler yapıyoruz. Bu anketlerden bazıları kullanıcı deneyimini geliştirmemize yardımcı olurken bazıları da önemli bilgiler elde etmemizi sağlıyor. Şu anda dijital müzik platformunun gelecek planları hakkında paylaşacak başka bir haberimiz yok."

Bu, dijital müzik platformunun söz konusu hizmetlerden herhangi birinin Spotify'a ekleneceğinin garantisinin olmadığı anlamına geliyor. Şirketler genellikle müşterileri potansiyel yeni ürünlere olan bakış açılarını önceden araştırabilir ve söz konusu ürünlerle ilgili planlarını müşterilerin düşüncelerine göre şekillendirebilir. Spotify'ın kullanıcıların fikrini aldığı bu araştırma aslında bu tür bir abonelik hizmeti üzerinde çalışmayı düşündüğünü gösteriyor ancak temsilci tarafından yapılan açıklamada da söylendiği üzere dijital müzik platformunun gelecek planları her an değişiklik gösterebilir, bu konuda bir şeyler söylemek için henüz çok erken olabilir.

Spotify podcast abonelik hizmeti getireceği iddiasını güçlendiren faktör aslında Spotify'ın iki yıldır podcastlere yaptığı yatırımlardır. Şirket Gimlet, Parcast ve The Ringer dahil olmak üzere podcast alanında birkaç önemli ismi satın aldı. Michelle Obama, Kim Kardashian West ve Joe Rogan ile özel podcast anlaşmaları imzaladı ve podcastler için giderek daha fazla tanıtım yaptı. Podcastler şu an Spotify'ın gelirinin büyük bir kısmını oluşturuyor.