Spotify, Podcast'e Yaptığı Dev Yatırımın Karşılığını Almaya Başladı

Streaming müzik platformu Spotify, podcast ekosistemine yaptığı dev yatırımların karşılığını almaya başladı. Yılın ikinci çeyreğine dair mali bilançosunu açıklayan İsveçli şirket, podcast izleyicisinin geçtiğimiz çeyrekten bu yana yüzde 50’nin üzerinde büyüdüğünü açıkladı.

Dünyanın en büyük online müzik servisi olan Spotify, 2019’un ikinci çeyreğinde oldukça etkileyici bir performans gösterdi. 30 Haziran’da sona eren üç aylık dönemde abone sayısını yüzde 9 artıran platform, aylık aktif kullanıcı sayısının ise yüzde 7 artışla 232 milyona çıktığını duyurdu.

Spotify’ın podcast bölümü de etkileyici bir büyüme gösterdi. İsveçli müzik devi, podcast izleyicisinin son çeyrekten bu yana yüzde 50'nin üzerinde büyüdüğünü aktardı.

Podcast alanındaki büyüme, Spotify'ın yaptığı dev yatırımının karşılığını almaya başladığını gösteriyor. Şirket, bu yılın başlarında kullanıcılara podcast oluşturma, yayınlanma ve para kazanma imkanı sunan Anchor’ın yanı sıra, günümüzün en popüler anlatı podcast'lerinin arkasındaki servis olan Gimlet Media’yı da satın almıştı.

Dünyanın bir numaralı ses platformu olmak isteyen Spotify, 2019’da podcast ağını büyütmek için 500 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Şirketin CEO'su Daniel Ek, şubat ayında yaptığı açıklamada, gelecekte Spotify dinlemelerinin yüzde 20'sinin müzik dışı içeriklerden oluşacağını söylemişti.