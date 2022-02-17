Spotify, Podcast ile İlgili Ciddi Adımlar Atıyor: İki Yeni Girişimi Satın Aldı!

Geçtiğimiz haftalarda bünyesinde yayın yapan Joe Rogan’ın koronavirüs ile ilgili yanlış bilgi vermesi ile eleştirilerin hedefinde yer alan Spotify, podcastlerle ilgili ciddi adımlar atma kararı aldı. Gelen tepkilerin ardından Covid-19 konulu podcast yayınlarına denetleme getiren Spotify, şimdi de podcast girişimleri Podsights ve Chartable’ı satın aldı. Şirketin satın alımına dair mali detaylar ise paylaşılmadı.

Diğer yandan, Spotify kurucusu ve CEO’su Daniel Ek, müzik ve ses lisanslaması, pazarlaması ve geliştirilmesi için 100 milyon dolarlık bir yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Şirketin bu yatırımı yapmasındaki amacın podcast içeriklerine yönelmek olduğunu açıklayan Spotify, iki yeni girişimi satın alarak bu yatırımı doğrulamış oldu.

Podcast Girişimleri Podsights ve Chartable'ı Satın Aldı

2021 senesinin son çeyrek raporlarına göre 180 milyon Premium kullanıcıya ulaşan Spotify, bu doğrultuda podcast analitik platformu Chartable'ı ve ölçüm hizmeti Podsights’ı bünyesine kattı.

Podsights girişimi; reklamverenlerin podcast reklamlarını daha iyi ölçmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olan bir reklam ölçüm hizmeti olarak hizmet verirken Chartable ise; yayıncıların tanıtım amaçlı ilişkilendirme ve izleyici içgörü araçları aracılığıyla podcast hedef kitlelerini tanımasını ve büyütmesini sağlayan bir analiz platformu olarak hizmet sunuyor.

Spotify, zamanla iki girişimden elde ettiği ölçüm yeteneklerini podcast'lerin ötesinde, müzik içindeki sesli reklamlar, görüntülü reklamlar ve videolu reklamlar da dahil olmak üzere Spotify platformunun tüm kapsamına genişletmeyi hedefliyor.

Podsights'ın şu an için 40 tam zamanlı çalışanı bulunuyor ve bu çalışanların tamamı Spotify'a tek bir entegre birim olarak geçecek. Chartable'ın ise 11 çalışanı bulunuyor. Spotify burada da hemen bir değişiklik yapmayı planlamadığını belirtti.