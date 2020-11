Spotify Podcast Özelliğine Önemli Yenilik Geldi

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan dijital müzik platformu Spotify podcast özelliğine önemli bir yenilik ekledi. Podcast özelliğine gelen yenilik ile beraber kullanıcı deneyimi üst seviyeye taşınıyor. İşte popüler dijital müzik platformuna gelen yenilik!

Şirketin 2020 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal raporunda platformun 1,9 milyon podcast içeriğine ulaştığı belirtilmişti. Ayrıca Spotify kullanıcılarının yüzde 22’lik kısmının üçüncü çeyrekte podcast içerikleri ile önceki çeyreğe kıyasla daha çok etkileşimde bulunduğunu açıklanmıştı. Dolayısıyla popüler dijital müzik platformu Spotify, özellikle son zamanlarda podcast kısmına odaklanmış durumda.

Dijital müzik hizmeti, son zamanlarda kullanım oranı ciddi oranda artan podcast özelliğine yenilikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Şirket tarafından yayımlanan yeni güncelleme ile beraber kullanıcılar, abone olmadıkları bir podcastin herhangi bir bölümünü çalma listesine ekleyebiliyor. Peki, bu özellik nasıl çalışıyor?

Spotify kullanıcıları daha önce “Bölümler” sayfasında yalnızca abone oldukları podcastleri görebiliyordu. Kullanıcılar, platforma gelen yenilik sayesinde abone olmadıkları podcast’lerin herhangi bir bölümünü “+” simgesine dokunarak “Sizin bölümleriniz” kısmına ekleyebilir. Böylece bölümleri kitaplığa ekleyebilmek için podcaste abone olma zorunluluğu ortadan kaldırılıyor.

Popüler dijital müzik hizmetinin podcast özelliğine gelen yenilik, diğer podcast platformlarında uzun bir süredir bulunuyor. Bu sebepten ötürü şirket söz konusu özellik ile birlikte diğer rakipleri ile arasındaki rekabeti önemli ölçüde kapatıyor. Spotify News isimli resmi Twitter hesabı üzerinden uygulamaya gelen yeniliğin nasıl çalıştığı ile ilgili bir video da paylaşıldı.

Geçtiğimiz haftalarda müzik hizmetinin aylık belirli bir ücret ödeme karşılığında özel içerikler sunan bir abonelik hizmeti üzerinde çalıştığını gösteren bir anket sonucu paylaşılmıştı. Anket, ayda 3 ila 8 dolar arasında değişen en az dört abonelik planının yer aldığını gözler önüne sermişti. Spotify temsilcisi ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Spotify'da kullanıcı deneyimini iyileştirmek için düzenli olarak anketler yapıyoruz. Bu anketlerden bazıları kullanıcı deneyimini geliştirmemize yardımcı olurken bazıları da önemli bilgiler elde etmemizi sağlıyor. Şu anda dijital müzik platformunun gelecek planları hakkında paylaşacak başka bir haberimiz yok.”

Found a podcast episode you want to save for later? Now you can with Your Episodes. Head to Your Library to find everything you’ve bookmarked and get listening. 🎧 pic.twitter.com/hr3uvlDuxp