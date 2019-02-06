Spotify, Podcast Pazarını Ele Geçirmeye Hazırlanıyor

Geçtiğimiz günlerde, dijital müzik platformu Spotify’ın 200 milyon dolarlık podcast alımı yapabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Streaming müzik devi, podcast pazarının iki büyük oyuncusu Gimlet Media ve Anchor'ı satın aldığını açıkladı.

Dünyanın en büyük dijital müzik platformu olan Spotify, podcast ekosistemindeki varlığını artırmak amacıyla önemli bir satın almaya imza attı. İsveçli şirket, günümüzün en popüler anlatı podcast'lerinin arkasındaki isim olarak bilinen Gimlet Media’yı bünyesine kattı.

Bunun yanı sıra, kullanıcılara podcast oluşturma, yayınlanma ve para kazanma imkanı sunan Anchor firmasını da satın alan Spotify, büyük bir podcast ağı oluşturma taahhüdünü yerine getiriyor. Müzik yayın devinin yalnızca Gimlet için 230 milyon dolar ödediği belirtiliyor.

Spotify CEO’su Daniel Ek, “İki yıldır yaptığımız yatırımlarla en büyük ikinci podcasting platformu olduk” dedi. Podcast kullanıcılarının platformda neredeyse iki katı daha fazla zaman harcadığını söyleyen Ek, gelecekte Spotify dinlemelerinin yüzde 20'sinin müzik dışı içeriklerden oluşacağını belirtti.

Dünyanın bir numaralı ses platformu olmak isteyen Spotify, 2019’da podcast ağını büyütmek için 500 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Streaming müzik devi, bugün itibarıyla 96 milyon ücretli abonenin yanı sıra, aylık 207 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu sayı, en yakın rakibi Apple Music’in neredeyse iki katı.

Orijinal içerik konusunda cesur adımlar atan Spotify’ın, hedefinden sapmadığı takdirde Apple Podcasts ve Stitcher gibi rakiplerini geride bırakması içten bile değil.