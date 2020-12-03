Spotify Premium 3 Aylık Ücretsiz Deneme Fırsatını Kaçırmayın!

Spotify Premium 3 aylık ücretsiz deneme kampanyası başladı. Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler dijital müzik platformu Spotify tarafından sunulan 3 aylık ücretsiz premium firsatını kaçırmayın. Peki, kampanya hangi kullanıcıları kapsıyor? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Spotify Premium 3 Aylık Ücretsiz Deneme Kampanyası Başladı

Dünya genelinde en fazla kullanılan dijital müzik platformlarından bir tanesi olan Spotify, daha önce premium sürümünü hiç denememiş olan kullanıcılar için 3 aylık ücretsiz premium kampanyasını yeniden başlattı. Spotify premium 3 aylık ücretsiz deneme kampanyasından yararlanmak için daha önce premium sürümü kullanmamış olmanız gerekiyor.

Spotify Premium kampanyasından yararlanmak için kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi dijital müzik hizmetinin sistemine girmeniz gerekiyor. Müzik hizmeti, söz konusu kampanyadan yararlanan kullanıcılardan ilk üç ay boyunca herhangi bir ücret talep etmeyecek. Kampanya sona erdiğinde ise sisteme eklediğiniz kredi kartı veya banka kartından her ay 17,99 TL çekilecek. Kullanıcılar isterse kampanya sona ermeden premium üyeliği iptal edebilir. Böylece kullanıcı istemediği sürece kartından otomatik olarak para çekilmemiş olur.

Dijital müzik hizmeti tarafından sunulan 3 aylık ücretsiz deneme kampanyası 31 Aralık 2020 tarihinde sona erecek. Bu sebepten ötürü kampanyadan yararlanmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmakta fayda var. Daha önce Spotify Premium kullanan kullanıcıların bu kampanyadan yararlanamayacağını belirtelim.

Spotify Premium Nedir?

Spotify Premium aboneliğine sahip olan kullanıcılar, herhangi bir reklama maruz kalmadan kesintisiz müzik dinleme keyfi yaşayabiliyor. Premium sürümde istediğiniz müzikleri indirebilirsiniz. Böylece internet bağlantınız olmadığı zamanlarda bile indirdiğiniz müzikleri dinleyebilme olanağına sahip olursunuz. Bu sürümde sunulan avantajlardana bir diğeri ise sınırsız şarkı atlama özelliğidir. Kullanıcılar istediği zaman istediği kadar şarkı atlama avantajına sahip olur.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan popüler dijital müzik platformunu aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz. Söz konusu kampanya hakkında ne düşünüyorsunuz? Spotify tarafından sunulan kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.