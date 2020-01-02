Spotify Premium'a Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify, geçtiğimiz aylarda zam yapacağını açıklamıştı. Spotify, zamlı fiyatlarını bugünden itibaren uygulamaya başladı.

Spotify Premium Zamlandı!

Geçtiğimiz aylarda sizlere Spotify'ın zam yapacağı bilgisini aktarmıştı. Zam uygulanmaya başlandı ve Spotify Premium aylık ücreti 17.99 TL oldu. Aile için Spotify Premium aylık 26.99 TL, yıllık Spotify Premium ise 215.85 TL oldu. 6.99 TL olan premium öğrenci paketi 8.99 TL'ye çıktı.

İsveç menşeli dev şirket, geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, şimdilerde zam haberleri ile gündemden düşmüyor. Yeni zamlar ile birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL ve aile üyelikleri 6 TL yükselmiş oldu.

Bazı kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden zamlı fiyatların yüksek olduğunu dile getirmekte. Spotify Premium fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Haberimizin altında yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.