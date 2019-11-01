Spotify Premium'a Zam Geliyor! İşte Yeni Fiyatlar

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify'ın zam yapacağını açıkladı. Bu haberimiz Spotify premium aboneliğine sahip olan kullanıcıları biraz üzebilir.

Spotify, hali hazırdaki premium kullanıcılarına mail atmaya başladı. Premium kullanıcılarına gönderilen maillerde premium'un fiyatı değişiyor başlığı atıldı.

Spotify Premium Yeni Fiyatlar

Şu anda 13.99 TL olan premium'un fiyatının 17.99 TL olacağı açıklandı. Yeni fiyatın Ocak 2020'den itibaren geçerli olacağı açıklandı. Hemen aşağıdan Spotify'ın göndermiş olduğu mailin ekran görüntüsüne ulaşabilirsiniz.

Şu an 6.99 TL olan premium öğrenci paketi 8.99 TL'den yükselecek. 20.99 TL'den satılan aile premium paketi de 26.99 TL'ye çıkacak. İsveç menşeli dev şirket, geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, şimdilerde zam haberleri ile gündemde.

Yeni zamlar ile birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL ve aile üyelikleri 6 TL yükselmiş olacak. Bazı kullanıcılar sosyal medya hesapları üzerinden zamlı fiyatların yüksek olduğunu söylemekte.