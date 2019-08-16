Spotify Premium'a Zam Geliyor

Dünyanın en popüler ve en çok tercih edilen dijital müzik platformu olan Spotify'ın zam yapma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Bu haberimiz Spotify Premium aboneliğine sahip olan kullanıcıları biraz üzebilir.

Geçtiğimiz aylarda Android uygulama mağazası olan Play Store’da 500 milyon indirilme barajını geçen Spotify'ın 100 milyonun üzerinde premium abonesi bulunmakta.

İsveç menşeli dev şirket, geçen haftalarda premium abonelerinden toplamda 1.69 milyar doların üzerinde gelir elde ettiğini açıklamıştı. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, şimdilerde zam haberleri ile gündemde.

Bloomberg'in iddiasına göre Spotify, yaklaşık yüzde 13’lük bir zam yapmayı planlıyor. Şirketin yeni zammı İskandinav Yarımadası'nda bulunan kullanıcılar üzerinde test ettiği bilgisi söylenenler arasında yer almakta.

Spotify zam konusunda henüz resmi bir açıklama yapmış değil. Spotify Premium şu anda ülkemizde aylık 13,99 TL'den satılmakta. Bu fiyata %13'lük zam eklendiğinde 15,80 TL etmekte. Şirket 2 TL'lik bir fiyat artışına gidebilir.

Hatırlarsınız ki Netflix geçtiğimiz günlerde abonelik ücretlerine 2 TL'ik bir zam yapmıştı. Spotify'ın da böyle bir zam yapma ihtimali bulunmakta.

Spotify konu hakkında resmi bir açıklama yapar ise sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!