Spotify, Premium Abonelerine 'Google Home Mini' Hediye Ediyor

Eğer bir Spotify Premium abonesiyseniz sizin için iyi bir haberimiz var. Çünkü görünüşe göre Spotify, müşterilerine ücretsiz olarak Google Home Mini hoparlörlerinden dağıtıyor. Aslında şirket bunu ilk kez yapmıyor fakat bu defa kampanya daha geniş kapsamlı olacak gibi görünüyor.

Spotify, 2018 yılında da Spotify Family kullanıcılarına Google Home Mini hediye etmişti. Bu seferki kampanyada ise, Spotify Premium aboneliği şart koşulmasına rağmen hoparlörleri bireysel Spotify aboneleri de alabilecek gibi görünüyor. Kampanya 22 Ekim’de başlatıldı ve tüm akıllı hoparlörler tükenene kadar devam edecek.

ABD'de Yaşayanlar İçin Geçerli

Google Home Mini hoparlöründe, Spotify kullanıcıları sesleriyle müzikleri kontrol edebilirler. Ayrıca Spotify, kullanıcıların platformda yeni şarkılar keşfetmesini ve dinlemesini sağlamak için yeni özellikler sunmayı planladıklarını da ifade etti. Fakat bu kampanyanın sadece ABD’de yaşayan kullanıcılar için geçerli olduğunu da belirtmemiz gerekiyor.

Eğer bir Spotify Premium abonesiyseniz ve ABD’nin dışında başka bir yerde yaşıyorsanız, görünüşe göre bu kampanyadan faydalanmanız mümkün değil. Stoklar tükenene kadar kampanya geçerliliğini koruyacak, eğer ilgileniyorsanız ‘Şartlar ve Koşullar’ kısmına göz atarak bundan faydalanıp faydalanamayacağınıza bakabilirsiniz.